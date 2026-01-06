Mizada Mohamed lanza contundente advertencia a 5 signos; una noticia cambia todo este 2026

La energía del universo se manifiesta con una intensidad vibrante en esta primera semana completa de enero de 2026. Según las visiones de Mizada Mohamed, los movimientos astrales actuales no son meras coincidencias, sino un llamado a la renovación profunda.

Nos encontramos bajo la influencia de una Luna Llena sumamente poderosa que funciona como un reflector cósmico, iluminando aquello que permanecía en las sombras y obligándonos a dejar atrás lo obsoleto para atraer la verdadera abundancia.

Los 5 signos que recibirán la noticia que transformará su destino

Aunque el panorama astrológico afecta a todo el zodiaco, Mizada hace un énfasis especial en cinco signos que deben preparar su mente y corazón para un giro inesperado.



La clave de esta semana es la "limpieza de antifaces", un proceso donde la verdad sale a la luz para revelar quiénes son aliados reales y qué situaciones ya no tienen espacio en nuestra vida.

Mizada Mohamed destaca que la presencia de planetas en signos de Tierra, particularmente en Capricornio, nos exige orden y estructura en este inicio de año.

No basta con esperar la noticia; es necesario preparar el entorno para recibirla. El "consejo de oro" de la astróloga para sobrevivir y triunfar ante estas noticias bomba es realizar una limpieza física y energética.

Se recomienda tirar objetos rotos, regalar lo que no se use y mover los muebles del hogar o la oficina para que el flujo de la nueva energía no encuentre obstáculos. Como complemento, el uso de decretos positivos es fundamental.

Al finalizar la limpieza, se debe repetir con convicción: “Yo soy un imán para las buenas noticias y la prosperidad me rodea hoy y siempre”.



Horóscopo semanal del 5 al 11 de enero 2026 por Mizada Mohamed