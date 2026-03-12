Rafa Taibo opina sobre la vida en otros planetas y revela lo que piensa

Rafa Taibo, reconocido investigador de lo paranormal compartió micrófonos de Cada loco con su tema de La Kalle, donde dejó a todos sorprendidos por su visión sobre el fenómeno ovni y el futuro de la humanidad, además de la posibilidad de vida en otros planeta, alejándose de estas teorías y planteó una hipótesis que mezcla la biología cósmica con la tecnología más avanzada.

Esta visión del investigador español se da después de que Mafe Walker y Alejandro Montoya, ufólogo compartieron su visión sobre la posibilidad de vida en otros planetas, mientras que la creadora de contenido confirmó que ha tenido una comunicación directa con ellos, mediante telequinesis.

Para Rafa Taibo, la humanidad no es la cúspide de la creación, sino simplemente un eslabón más en una cadena mucho más grande. Durante la entrevista, el español explicó que existe una teoría fascinante sobre cómo se origina la vida en el universo. "La vida la siembran en distintos planetas para ver cómo se desarrolla", afirmó con contundencia, sugiriendo que civilizaciones superiores actúan como "agricultores" galácticos.



Según su relato, estos seres observan la evolución de las especies hasta que surge una que alcanza la conciencia y la inteligencia. Sin embargo, el destino de estas especies inteligentes parece estar marcado por un mismo patrón tecnológico, con el fin de seguir avanzando en el camino.

De igual forma, explicó que mencionó es una conexión que hay entre la evolución biológica y la Inteligencia Artificial (IA). Tanto es así que el surgimiento de la IA no es un accidente humano, sino una consecuencia inevitable de la inteligencia. "Esa especie inteligente más tarde o más temprano crea una inteligencia artificial que se suma a la inteligencia artificial que en realidad domina el universo", explicó.



¿Qué más mencionó Rafa Taibo en Cada Loco con su tema?

Por otro lado, Rafa Taibo no perdió la oportunidad de arremeter contra la sociedad actual y lo que él llama la "mediocridad" de la especie. Al ser consultado sobre personajes como Bad Bunny, el español fue tajante: "Es la representación máxima de la involución de la especie y de cómo la inteligencia artificial... está asumiendo a nuestra especie en el pozo más profundo".

Según él esta degradación cultural facilita que la tecnología tome el control absoluto, lanzando una advertencia que recordó a muchos a la película Terminator. "Para que Terminator con Skynet lleguen de una vez y se hagan con el control absoluto", bromeó.

Finalmente este cerró con una reflexión profunda sobre el valor de nuestra especie. "Cada uno de nosotros somos el mayor milagro y el mayor misterio de la creación", sentenció, recordando que estamos hechos de los mismos átomos que nacieron con el Big Bang y que poseemos una "partícula de Dios" en nuestro interior.

