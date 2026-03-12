Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
PALOMA VALENCIA CONFIRMA A OVIEDO
¿PAOLA JARA EMBARAZADA?
FALLECE ESTUDIANTE DEL EXTERNADO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Rafa Taibo opina sobre la vida en otros planetas y revela lo que piensa

Rafa Taibo opina sobre la vida en otros planetas y revela lo que piensa

El investigador español se refirió a la posible vida en otros planetas y al origen de la vida, y expuso una nueva teoría al respecto

Rafa Taibo habla sobre la vida de otros planetas
Rafa Taibo opina sobre la vida en otros planetas y revela lo que piensa
Foto: pantallazo de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 12 de mar, 2026

Rafa Taibo, reconocido investigador de lo paranormal compartió micrófonos de Cada loco con su tema de La Kalle, donde dejó a todos sorprendidos por su visión sobre el fenómeno ovni y el futuro de la humanidad, además de la posibilidad de vida en otros planeta, alejándose de estas teorías y planteó una hipótesis que mezcla la biología cósmica con la tecnología más avanzada.

Esta visión del investigador español se da después de que Mafe Walker y Alejandro Montoya, ufólogo compartieron su visión sobre la posibilidad de vida en otros planetas, mientras que la creadora de contenido confirmó que ha tenido una comunicación directa con ellos, mediante telequinesis.

Puedes leer: Rafa Taibo y cómo lo han atormentado por explorar temas paranormales: "Incapaz de dormir"

Para Rafa Taibo, la humanidad no es la cúspide de la creación, sino simplemente un eslabón más en una cadena mucho más grande. Durante la entrevista, el español explicó que existe una teoría fascinante sobre cómo se origina la vida en el universo. "La vida la siembran en distintos planetas para ver cómo se desarrolla", afirmó con contundencia, sugiriendo que civilizaciones superiores actúan como "agricultores" galácticos.

Te puede interesar

  1. Rafa Taibo volvió al caño donde encontraron a Colmenares e hizo escalofriante hallazgo
    Rafa Taibo volvió al caño donde encontraron a Colmenares e hizo escalofriante hallazgo
    Foto: Redes sociales y La Kalle
    Virales

    Rafa Taibo volvió al caño donde encontraron a Colmenares e hizo escalofriante hallazgo

  2. "Siempre estamos abriendo portales, hasta cuando prendemos velas para que nos vaya bien"
    ¿Cómo abrir portales energéticos para que vaya bien?
    Foto: Labs.google
    Sociedad

    "Siempre estamos abriendo portales, hasta cuando prendemos velas para que nos vaya bien"

Según su relato, estos seres observan la evolución de las especies hasta que surge una que alcanza la conciencia y la inteligencia. Sin embargo, el destino de estas especies inteligentes parece estar marcado por un mismo patrón tecnológico, con el fin de seguir avanzando en el camino.

De igual forma, explicó que mencionó es una conexión que hay entre la evolución biológica y la Inteligencia Artificial (IA). Tanto es así que el surgimiento de la IA no es un accidente humano, sino una consecuencia inevitable de la inteligencia. "Esa especie inteligente más tarde o más temprano crea una inteligencia artificial que se suma a la inteligencia artificial que en realidad domina el universo", explicó.

¿Qué más mencionó Rafa Taibo en Cada Loco con su tema?

Por otro lado, Rafa Taibo no perdió la oportunidad de arremeter contra la sociedad actual y lo que él llama la "mediocridad" de la especie. Al ser consultado sobre personajes como Bad Bunny, el español fue tajante: "Es la representación máxima de la involución de la especie y de cómo la inteligencia artificial... está asumiendo a nuestra especie en el pozo más profundo".

Puedes leer: Así fue la primera experiencia paranormal de Rafa Taibo: "Mirada de la abuela"

Publicidad

Según él esta degradación cultural facilita que la tecnología tome el control absoluto, lanzando una advertencia que recordó a muchos a la película Terminator. "Para que Terminator con Skynet lleguen de una vez y se hagan con el control absoluto", bromeó.

Te puede interesar

  1. Yeferson Cossio reveló su experiencia paranormal para El klub de La Kalle
    Yeferson Cossio, creador de contenido
    Foto: La Kalle y redes sociales
    Farándula

    Delicada experiencia paranormal que casi enloquece a Yeferson Cossio, ¿brujería?

  2. "Siempre estamos abriendo portales, hasta cuando prendemos velas para que nos vaya bien"
    ¿Cómo abrir portales energéticos para que vaya bien?
    Foto: Labs.google
    Sociedad

    "Siempre estamos abriendo portales, hasta cuando prendemos velas para que nos vaya bien"

Publicidad

Finalmente este cerró con una reflexión profunda sobre el valor de nuestra especie. "Cada uno de nosotros somos el mayor milagro y el mayor misterio de la creación", sentenció, recordando que estamos hechos de los mismos átomos que nacieron con el Big Bang y que poseemos una "partícula de Dios" en nuestro interior.

Mira también: ¿ESTÁN ENTRE NOSOTROS? Rafael Taibo y la teoría de los FAMOSOS que serían ALIENS

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Paranormal

Chismes