Rafa Taibo volvió al caño donde encontraron a Colmenares e hizo escalofriante hallazgo

Rafa Taibo, el reconocido explorador paranormal, regresó al Caño del Virrey, el escenario del fallecimieto de Luis Andrés Colmenares.

Taibo, quien visitó el sitio en varias ocasiones, llevó a cabo una investigación profunda y respetuosa que incluyó a distintos expertos e incluso al hermano de la víctima, Jorge Colmenares.

Los resultados de este nuevo análisis, realizado bajo un formato experimental, fueron impactantes y concluyentes.

El hallazgo más escalofriante de la investigación es que la energía del joven Colmenares no está allí. Si bien la noche de Halloween dejó una marca en el lugar, la entidad que interactúa con los investigadores no pertenece a Luis Andrés.

Según Taibo, lo que sí permanece en el Caño del Virrey es "otra energía oscura". El experto advierte que esta energía es maligna y que, aunque no se sabe a qué obedece, "posiblemente se aprovecha y se hace pasar por el joven en el lugar".

Es decir, la presencia que se manifiesta podría estar suplantando la identidad de Luis Andrés Colmenares.

La investigación en el Caño del Virrey se realizó con un máximo respeto, pero con una metodología rigurosa y elevada, que Taibo describe como una intervención de los espacios.

Para el estudio, ingresaron diferentes expertos en solitario, rodeados de dispositivos de detección y de objetos alusivos a la noche de la tragedia, incluyendo una muñeca. En el lugar, Taibo implementa dispositivos orgánicos para descartar interferencias, como los globos inflados a pulmón.

Uno de los fenómenos más impresionantes registrados en el Caño del Virrey, que ya había presenciado en Armero, fue el estallido espontáneo y en secuencia de los globos.

Un globo inflado a pulmón normalmente se desinfla con el tiempo. El hecho de que estallen repentinamente (un fenómeno que Taibo considera un resultado impresionante), sumado a los hallazgos de los expertos, confirmaron la intensa actividad energética en el sitio.

Para complementar la investigación, Taibo introdujo el aspecto científico, contando con la participación de una psiquiatra para buscar una explicación racional.

No obstante, el resultado fue que la psiquiatra "no entendió nada" de lo que estaba ocurriendo, dejando la explicación en manos de la interpretación paranormal.

Taibo, que se considera un explorador más que un académico, ha aprendido a lo largo de los años a confiar en su propia sensibilidad, el "pelómetro", y a buscar siempre la verdad que se siente.

Su metodología se basa en asumir riesgos, aunque admite que siempre hay un peligro y que la fortaleza anímica y espiritual es clave para no sufrir daños.

El descubrimiento en el caso Colmenares no solo redefine la naturaleza de las presencias en ese lugar, sino que también sugiere que, en el vasto mundo de lo inexplicable, algunas entidades malignas tienen la capacidad de simular y aprovechar el dolor de tragedias humanas para manifestarse y engañar a quienes buscan la verdad.

