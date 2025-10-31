Tres lugares con experiencias paranormales en Colombia; uno está a una hora de Bogotá

En Colombia existen enclaves que, si bien son de una belleza natural o histórica innegable, ocultan una carga energética que eriza la piel y desafía la lógica.

Estos son los territorios donde la violencia y el abandono se sedimentaron, creando auténticos imanes para los amantes del misterio y el turismo extremo.

Puedes leer: Luis Alfonso revela escalofriante encuentro en Armero que provocó colapso de Yeferson Cossio



La comunicadora Maritza Zamantilla, compartió en El Klub de La Kalle destinos imperdibles, si te gusta lo paranormal, que sitúa como sus tres destinos nacionales en su "top" de lugares con un tipo de energía impactante y misteriosa.



Lugares paranormales en Colombia

Maritza reveló que uno de los sitios más fascinantes y a la vez más temidos es la Isla Gorgona, un destino que la periodista describe como "divina" y "preciosa," figurando entre sus lugares favoritos en Colombia. Sin embargo, esta joya natural esconde un pasado carcelario brutal.

Durante muchos años, Gorgona funcionó como una prisión, y aunque hoy es un Parque Nacional Natural, las ruinas de ese infierno permanecen a merced de la selva que las consume.

Quienes se aventuran a explorar el lugar pueden ver aún los restos: catres, camas, alambres de púas y las pasarelas por donde transitaban los guardias.

Isla Gorgona en Colombia Foto: Parques Nacionales Naturales

Publicidad

La crudeza de Gorgona reside en su historia de violaciones a los derechos humanos, torturas, y una atmósfera sin "Dios ni ley".

Las muertes allí eran frecuentes, causadas tanto por picaduras de serpientes como por la violencia ejercida entre los mismos reclusos.

Publicidad

La densidad de esta energía fue experimentada en carne propia por la periodista. En un acto que ella misma describe como de ingenuidad, se aventuró de noche a buscar unas pertenencias olvidadas tras un día de buceo.

El camino para llegar al sitio de buceo requiere pasar por el cementerio de la isla. La caminata solitaria en la oscuridad se vio interrumpida por una sensación intensa y repentina: la piel se le erizó de una manera impresionante, al punto de sentir, literalmente, cómo se le paraba el pelo.

El pánico la hizo correr hasta la casa del buzo, quien, al abrir, le preguntó con una expresión de extrañeza si había ido "sola".

Junto a Gorgona, Armero completa el podio de lugares con energía pesada mencionados por la experta. Aunque los detalles de su experiencia en Armero no se especifican en el relato, este nombre resuena a nivel nacional como sinónimo de catástrofe y pueblo fantasma.

Armero, municipio colombiano ubicado en el departamento de Tolima. /Foto: Getty

Puedes leer: Actriz de El Conjuro 4 reveló extraños moretones que aparecieron durante el rodaje

Otro lugar que genera escalofríos con solo pasar cerca es El Salto del Tequendama. La simple proximidad al lugar es fuerte y causa miedo.

Publicidad

Existe una confusión popular respecto al origen de la actividad paranormal en la zona: muchos creen que está centrada en el histórico hotel, que estuvo abandonado por cerca de 30 años.

Sin embargo, el sitio real donde las personas apagaban sus vidas y donde ocurre la actividad paranormal no es el hotel, sino la piedra o el peñasco.

Hotel en el Salto del Tequendama / Foto: Tomada de X @DamaAidara

Publicidad

Cerca de la capital, en La Calera, existe otro notable "pueblo fantasma". Este era originalmente un pequeño asentamiento construido por una empresa cementera que luego quedó abandonado.

Ubicado cerca de un páramo, es un lugar frío y solitario, que no solo atrae a fotógrafos en busca de tomas únicas, sino también a aquellos que acuden específicamente a buscar ser asustados, a menudo yendo de noche para aumentar la intensidad de la experiencia.

Finalmente, las históricas fortificaciones de Cartagena de Indias, más allá del Castillo San Felipe, también poseen una energía considerablemente "densa". A pesar de ser un recorrido turístico, la conexión con el pasado es palpable.

Los guías relatan las historias de sufrimiento mientras los visitantes observan los grilletes y los elementos sanitarios de aquellos tiempos. Un recorrido por estos baluartes históricos puede resultar agotador; la periodista confiesa haber salido de allí con una sensación de "peso" o cansancio.

Mira la entrevista completa acá: