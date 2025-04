Detalles paranormales en el féretro del papa Francisco que pocos han notado

Este 22 de abril de 2025, el Vaticano compartió las imágenes del papa Francisco en su féretro, tomadas durante el rito de constatación de su muerte en la capilla de la Casa Santa Marta. Vestido con casulla roja, mitra blanca y un rosario negro entre las manos, el pontífice fue retratado en un momento solemne. Sin embargo, varias imágenes generaron comentarios inesperados por detalles fuera de lo común.

1. El rostro del papa Francisco lucía tenso y con los ojos parcialmente abiertos

En lugar del típico semblante sereno que suelen presentar los líderes religiosos tras su fallecimiento, el papa aparecía con la boca levemente entreabierta y los párpados no completamente cerrados. Esta expresión generó reacciones encontradas: mientras algunos lo atribuyen a efectos post mortem, otros lo consideran extraño y desconcertante.

2. Una figura borrosa en el fondo llamó la atención en redes

Una de las fotografías captadas por Francesco Sforza muestra una silueta poco nítida cerca del féretro, que no coincide con los asistentes reconocidos durante el ritual. Aunque podría tratarse simplemente de una sombra o una proyección mal interpretada, hubo quienes apuntaron a un simbolismo más profundo, dada la carga emocional del momento y el lugar.

3. El rosario negro en sus manos y la ausencia del báculo papal generaron especulación

El rosario de color negro no es común en velaciones papales, donde suelen usarse versiones claras o metálicas. El negro, tradicionalmente asociado al luto o la protección espiritual, desató interpretaciones sobre posibles significados personales del papa. Además, el báculo papal —símbolo esencial del liderazgo pontificio— no fue colocado junto al cuerpo. Aunque se ha dicho que fue decisión de Francisco para mantener una ceremonia discreta, su ausencia no pasó desapercibida.

Publicidad

4. Las manos del pontífice también generaron curiosidad

Aunque sostenía un rosario negro entre los dedos, algo común en ritos religiosos, lo que llamó la atención fue la posición rígida y la coloración ligeramente amoratada que se alcanzaba a percibir en algunas fotos. Esta apariencia fue atribuida por expertos en tanatopraxia al proceso natural del cuerpo tras la muerte, pero en redes sociales varios usuarios comentaron que parecían estar demasiado tensas o forzadas, como si reflejaran un gesto contenido.

Otros detalles también sumaron confusión. Por ejemplo, el color de la casulla fue tema de debate. Algunos medios aseguraron que era púrpura, mientras otros confirmaron que era roja. Este tipo de variación, aunque aparentemente menor, abrió la puerta a nuevas conjeturas sobre el simbolismo del atuendo final del pontífice.

Publicidad

Finalmente, la elección del lugar no fue menor: la capilla de la Casa Santa Marta, donde el papa celebraba misa diariamente y vivía desde su elección. Para quienes creen que los espacios conservan energía, esta capilla fue más que un simple escenario; s e convirtió en un punto de atención para quienes analizan cada elemento del rito de despedida.

El funeral del Papa Francisco se realizará el sábado 26 de abril. La misa de las exequias se celebrará según el Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, y será presidida por el Cardenal Decano Re. Terminadas las exequias, el féretro será trasladado a la basílica de San Pedro y, luego… pic.twitter.com/FM6HCQNou7 — EWTN ESPAÑOL (@EWTNespanol) April 22, 2025

Puedes ver | Datos curiosos sobre el papa Francisco que quizás no sabías, ¿fue portero en una discoteca?