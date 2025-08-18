En vivo
Registran en Colombia a una bebé con el nombre Chat Yipití; ¿la hija de Chat GPT?

Registran en Colombia a una bebé con el nombre Chat Yipití; ¿la hija de Chat GPT?

El curioso caso se reportó desde Córdoba, donde registraron a una bebé con el nombre Chat Yipiti, inspirado en Chat GPT. El caso genera debate en Colombia y se hace viral.

