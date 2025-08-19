En vivo
Joven que acabó con Miguel Uribe Turbay podría no pisar cárcel pese a sus hechos

A pesar de enfrentar cargos por homicidio agravado, el joven de 15 años señalado de disparar al precandidato Miguel Uribe podría beneficiarse legalmente.

