Este es el país más odiado en Latinoamérica según la IA, ¿está Colombia?

Gracias a la inteligencia artificial se han podido realizar diversos análisis sobre las percepciones negativas que existen en una sociedad y su cultura; por lo cual se conoció un último análisis de la IA donde reveló cuál es el país más odiado en Latinoamérica, en especial por su carácter social y cultural.
En estos momentos Latinoamérica es uno de lugares con un mosaico cultural tan amplio que se encuentra cargado de prejuicios y rivalidades, en especial por los acentos, las costumbres, la forma de relacionarse y hasta la manera de presumir los diferentes logros y tensiones que hay.
Situación por la cual, un análisis realizado con la inteligencia artificial alcanzó a procesar millones de menciones en línea, en donde evidencia los diferentes patrones de rechazo basados en comentarios sobre la personalidad de cada pueblo; evidenciando las percepciones que se transmiten en el mundo digital, donde se marca el desagrado de su forma de ser, el estilo cultural y más.
De acuerdo con el estudio análisis, encontró hasta un top 5 de países más odiados en Latinoamérica, en especial por forma de ser en sociedad y cultura:
Chile: Su cultura es vista en ocasiones como fría y distante, al punto que hacen mostrar una percepción de un carácter más cerrado que el de otros latinoamericanos hace que sea considerado poco hospitalario.
De igual forma, este análisis no refleja odios, sino muestra las diferentes percepciones frecuentes que circulan en debates digitales; en especial porque la inteligencia artificial al analizar las millones de opiniones muestra el reflejo del espejo de las diferentes percepciones que hay sobre los países en estos días.
