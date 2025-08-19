Reconocido colegio de Bogotá desapareció para siempre de su sede habitual; será demolida

En Colombia son varios los colegios que se han visto obligados a cerrar para siempre en medio de diferentes situaciones como falta de estudiantes o crisis económicas que surgieron especialmente en pandemia.

Estos cierres generan gran nostalgia en estudiantes que pasaron por instituciones que con el tiempo han ido desapareciendo, quedando rastro sólamente en la memoria y los recuerdos de exalumnos y exdirectivos.

Y en medio de los anuncios de cierres de instituciones surgió el nombre de un reconocido colegio en Bogotá que este 2025 cerró las puertas en el lugar donde funcionó durante casi 50 años e hizo parte de la historia académica de millones de alumnos.



Se trata del prestigioso Colegio De La Salle que durante cerca de cinco décadas se mantuvo en Bogotá ubicado en la calle 170 #12-10. Este plantel pertenece a la red de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, con presencia en más de 80 países yen Colombia ha logrado un posicionamiento como una de las mejores instituciones educativas.



Colegio La Salle ya no está en la 170

Sin embargo, en medio de su gran reconocimiento y la gran popularidad el Colegio La Salle tomó una inesperada decisión que llevó a muchos a pensar que se acababa el colegio; pues en el primer trimestre de este año la institución anunció el cierre de su tradicional sede en la calle 170, el cual se dio desde el 21 de abril.

Pero esto no se debe a un cierre definitivo de la institución sino a un traslado de sede en el que el colegio comenzó a operar en un terreno propio y con una infraestructura más adecuada para las necesidades académicas actuales.

Es por esto que el Colegio La Salle se trasladó para la Calle 180 # 11 - 11 donde ahora su campus hace parte del megaproyecto Ciudad La Salle, compuesto por viviendas, espacios de recreación, comercio y esta institución educativa que ahora cuenta con espacio para 1.100 personas.

Y tras la apertura de la nueva sede se conocieron imágenes que dejan ver la nueva estructura del colegio que cuenta con amplias zonas verdes, pista de atletismo, canchas deportivas y otras áreas renovadas.

“En un contexto donde muchas instituciones enfrentan dificultades y cierran sus puertas, el Colegio De La Salle Bogotá decide invertir en el futuro. Nuestra nueva sede ofrece un espacio seguro, diseñado para fomentar el aprendizaje activo y colaborativo, fortaleciendo un modelo educativo que enfrenta los retos de nuestra sociedad con excelencia académica y compromiso social”, afirmó Armando Solano, rector del colegio.



Sede de Colegio La Salle será demolida

El anuncio de cambio de sede fue tomado con alegría por parte de cientos de estudiantes de La Salle que pasan a disfrutar de mejores instalacione; sin embargo este cambio también despertó nostalgia en exalumnos y comunidad educativa que tiene gratos recuerdos de la sede que fue su segundo hogar durante años.

A través de redes sociales varios usuarios han expresado mensajes con sentimientos encontrados entre la alegría de ver su colegio surgir en una nueva y mejor sede y la nostalgia de ver desaparecer la sede en la que se formaron académicamente.