La Kalle  / Noticias  / Bogotá  / Reconocido colegio de Bogotá desapareció para siempre de su sede habitual; será demolida

Reconocido colegio de Bogotá desapareció para siempre de su sede habitual; será demolida

Más de 50 años de historia académica llegaron a su fin en la tradicional sede que desapareció en medio de nostalgia de estudiantes y exalumnos que recuerdan su paso por el querido plantel.

