VIDEO: Reconocida actriz fue grabada y expuesta cometiendo un presunto robo en un spa

El mundo del entretenimiento mexicano se sacude con una noticia que ha dejado a muchos boquiabiertos: Gabriela Murray, reconocida actriz de telenovelas y programas unitarios, y hermana del también actor Rodrigo Murray, se encuentra en el ojo del huracán tras la difusión de un video que supuestamente la muestra robando una computadora portátil de un spa en México.

La grabación, que ya circula por internet, ha desatado una fuerte polémica y cuestiona la imagen pública de una artista con más de tres décadas de trayectoria.



Fue el periodista Javier Ceriani quien hizo pública la grabación a través de su canal de YouTube, calificándola como una "prueba contundente" del presunto hurto.

Según la narración de Ceriani, el video de las cámaras de seguridad exhibe a la hija del actor Guillermo Murray revisando el entorno antes de tomar el dispositivo y abandonar el establecimiento.

Las imágenes, descritas por el conductor, muestran a la actriz en la recepción del spa. Allí, tras firmar unos documentos y quedarse sola por un momento, se observa cómo se apresura a ubicarse detrás del mostrador.

Acto seguido, desconecta un computador, guarda objetos pequeños en su bolso, y finalmente, mira a todos lados para luego tomar la laptop y salir del lugar. Ceriani no escatimó en señalar la gravedad del hecho: "Nunca se ha visto a una actriz mexicana haciendo esto... se robó la laptop".

Pese a la contundencia del material visual, el spa afectado ha optado por no presentar una denuncia formal ante las autoridades.

De acuerdo con Ceriani, el establecimiento argumenta que los costos legales superarían el valor del equipo sustraído, y su principal prioridad es la recuperación de la computadora debido a la información relevante que contiene.

El intento de resolver el asunto directamente con la actriz no tuvo éxito; se reveló que, tras ser contactada y recibir el video como evidencia, Murray negó las acusaciones y posteriormente bloqueó toda comunicación con el spa.

La intención del establecimiento, según el periodista, es que "ella sea expuesta".

Qué dijo Gabriela Murray sobre el 'robo' de la computadora

Hasta el momento, Gabriela Murray no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el incidente, manteniendo un completo silencio frente a la controversia. Esta falta de pronunciamiento también se extiende a su hermano, Rodrigo Murray.

En las plataformas digitales, el caso ha generado una inmediata y dividida reacción entre usuarios y seguidores de la actriz. Algunos exigen una explicación, mientras que otros defienden su inocencia o incluso especulan sobre un posible montaje.

La reputación profesional de Murray, consolidada a lo largo de más de 30 años en la industria del entretenimiento, con participaciones en exitosas telenovelas como Retrato de Familia, Ramona, Alondra, Si Dios me quita la vida, Bendita mentira, Gente bien, y programas como Mujer, casos de la vida real y Como dice el dicho, se ve ahora seriamente comprometida.

Gabriela Murray, actriz mexicana Foto: Tomada de videos en redes sociales @lilianamoros

Su carrera, que abarca teatro, cine y televisión, y su linaje como hija del reconocido actor Guillermo Murray, hacen que este episodio sea aún más impactante para el público.

El escándalo de la laptop de spa es un golpe sin precedentes para la imagen de Gabriela Murray, dejando al aire preguntas sobre las circunstancias que rodean este inusual suceso.

