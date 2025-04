La única novia del papa Francisco: salen a la luz fotos; hubo propuesta de matrimonio

Antes de asumir su papel como líder de la Iglesia Católica, Jorge Bergoglio, quien más tarde adoptaría el nombre de papa Francisco, vivió una historia de amor en su juventud. Esta relación fue con Amalia Damonte, una mujer argentina que compartió parte de su niñez con el pontífice en el barrio de Flores, en Buenos Aires, no muy lejos de donde él creció.

En una conversación con un medio de comunicación argentino, Amalia recordó cómo ella y Jorge solían disfrutar de juegos juntos en las calles y parques de su vecindario. Eran tardes simples, con bailes, risas y charlas interminables, donde se empezó a gestar una conexión que, aunque inocente, era muy especial.

“Era grande, maduro, una maravilla de muchacho”, dijo ella al recordar aquellos años.

La propuesta de matrimonio del futuro papa

Amalia Damonte relató que la relación entre ellos se distinguía por una conexión profunda basada en la humildad y la solidaridad con los más desfavorecidos. Según contó, cuando Jorge tenía apenas 12 años, le escribió una carta en la que le proponía matrimonio, y le decía: “Si no me caso contigo, me hago cura” .

La reacción de los padres de Amalia no fue la esperada. Ellos consideraban que era demasiado joven para hablar de matrimonio y decidieron prohibir que su hija continuara la relación. Este episodio se convirtió en una anécdota entrañable que refleja la humanidad del papa Francisco.

Lo cierto es que Jorge no solo se lo dijo: le dibujó una casita, con techo rojo, paredes blancas y una frase clara arriba: “Esta casita es la que te voy a comprar cuando nos casemos”. Pero todo cambió cuando la madre de Amalia encontró la carta. Después de una fuerte reprimenda, le ordenó cortar contacto con él. “Le pedí que no me viese más... cosas de chicos” , confesó ella.

La intervención de los padres de Amalia llevó a que ella no pudiera recibir más cartas de Jorge, poniendo así fin a su historia de amor. Él cumplió su palabra: meses después ingresó al seminario, se convirtió en sacerdote, y años más tarde, en el máximo representante de la Iglesia católica.

¿Qué fue de Amalia Damonte?

Actualmente, Amalia vive en Argentina y está retirada de la vida laboral. A pesar de que su romance con Jorge no perduró, se sabe que ambos mantuvieron correspondencia durante algún tiempo después de aquel entonces. La familia Bergoglio se trasladó a otro lugar, y los padres de Amalia también decidieron mudarse. Cada uno siguió su camino.

La vida de Jorge Bergoglio dio un giro drástico cuando decidió ingresar a la Compañía de Jesús, comprometiéndose plenamente con su vocación religiosa y el servicio a la Iglesia. Pero la memoria de Amalia se mantuvo viva, al punto que al ser elegido papa en 2013, muchos medios buscaron la voz de la mujer que estuvo a punto de cambiar por completo el destino del pontífice.

“Creo que él es muy sensato, y yo soy así también. Soy muy humilde. Tal vez en ese sentido podríamos ser almas gemelas”, comentó ella cuando el mundo se sorprendía por el pasado sentimental del papa Francisco.

Una carta, una promesa, una casita dibujada… y un amor que, aunque breve, terminó influyendo en una de las decisiones más importantes de su vida.

La única novia del papa Francisco

