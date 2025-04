Tatiana Hernández: revelan dato clave sobre las cámaras de seguridad; es desalentador

El caso de Tatiana Hernández sigue dejando más preguntas que respuestas. La joven de 23 años, estudiante de Medicina oriunda de Bogotá, desapareció el pasado 14 de abril en Cartagena y desde entonces no se ha vuelto a saber nada concreto sobre su paradero.

Tatiana estaba haciendo su práctica profesional en el Hospital Naval de la ciudad. El día de su desaparición salió de su residencia en Bocagrande vestida de blanco y con su maleta. Le dijo a su compañera de cuarto que necesitaba aire, que iba a salir a despejarse. Esa fue la última conversación que alguien tuvo con ella.

Desde ese momento, la única pista real fue un video grabado cerca de los espolones de la Avenida Santander. En las imágenes se ve a Tatiana sentada frente al mar, sola. Pero, al parecer, no por mucho tiempo.

Un nuevo testimonio que podría ser clave

Lo que ha surgido ahora es una versión que podría cambiar el rumbo de la investigación. Lucy Díaz, mamá de Tatiana, contó a Citynoticias que les llegó información sobre dos hombres que habrían estado con su hija justo antes de que desapareciera.

La escena, según este nuevo relato, habría ocurrido alrededor de las 6:00 p.m., muy cerca de donde fue grabado el video viral. Un hombre se le habría acercado mientras ella estaba sentada y, tras varios minutos conversando, ambos cruzaron la avenida. Allí los esperaba otro sujeto. Los tres caminaron rumbo a la Ciudad Amurallada.

Por ahora no se sabe si hubo algún tipo de presión, si fue una conversación amigable o si la joven se fue voluntariamente. Tampoco se ha podido confirmar oficialmente este testimonio. Lo cierto es que la familia está aferrada a cualquier dato que pueda ayudar.

La madre de Tatiana insiste en que su hija no tenía razones para desaparecer. Aunque días antes la había notado un poco triste, lo atribuían al cansancio por las largas jornadas en el hospital. No había señales de una decisión drástica ni tampoco de problemas personales.

Tatiana Hernández habría sido abordada por hombres /Foto: redes sociales /Noticias Caracol

Cámaras de seguridad clave no estarían funcionando

Lo que se sabe sobre las cámaras de seguridad

El dato más reciente vino directamente del brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena. Confirmó que las autoridades están trabajando con todos los recursos posibles y que la Fiscalía ya tiene en su poder grabaciones obtenidas gracias a cámaras de comercios cercanos.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. El director de Distriseguridad, Jaime Hernández Amin, reveló que las cámaras oficiales ubicadas en los espolones —el lugar donde Tatiana fue vista por última vez — no funcionan desde 2016. Es decir, no captaron nada.

Ese detalle fue catalogado como desalentador. En una zona turística como Bocagrande, donde circulan miles de personas a diario, que las cámaras estén inoperativas desde hace tantos años, deja un vacío enorme en esta investigación.

Por ahora, las imágenes entregadas por el sector privado son lo único que tienen para intentar reconstruir los últimos movimientos de Tatiana. La Fiscalía las está analizando, pero no ha hecho pública ninguna conclusión. El tiempo sigue corriendo y la incertidumbre crece.

