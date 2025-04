La razón por la que Tatiana Hernández habría decidido 'desaparecer'; compañera habló

Una de las versiones más relevantes en la investigación sobre la desaparición de Tatiana Hernández proviene de una compañera del Hospital Naval de Bocagrande, de Cartagena, donde la joven bogotana de 23 años realizaba su internado.

De acuerdo con su testimonio, Tatiana, estudiante de medicina, salió del hospital el domingo 13 de abril hacia las 4:30 de la tarde, con la intención de tomar aire porque se sentía estresada. A simple vista parecía una salida rápida para despejarse, pero desde ese momento no se ha vuelto a tener contacto con ella.

Esa información ha generado inquietud entre sus compañeros y su familia, quienes ahora temen que el estado emocional de Tatiana haya influido en una posible decisión desafortunada. La preocupación aumentó cuando se confirmó que no iba acompañada y que fue vista caminando sola hacia la Avenida Santander, un sector costero de Cartagena muy cercano al mar.

Horas después, un ciudadano captó por casualidad un video que ahora hace parte del material probatorio en manos del CTI de la Fiscalía. La grabación fue hecha desde un vehículo en movimiento y muestra a una joven, aparentemente Tatiana, sentada sola en los espolones frente al mar. El punto exacto coincide con el lugar donde posteriormente se encontraron algunas de sus pertenencias: sandalias y su teléfono celular, a pocos metros del Parque La Marina, un lugar cercano a la playa.

La presencia de estas pertenencias abandonadas encendió aún más las alarmas. Aunque hasta ahora no se puede establecer con certeza lo que ocurrió, la imagen de una joven sentada en silencio mirando al mar ha dejado muchas dudas abiertas. Los investigadores no descartan ninguna hipótesis, y aunque se cree que podría haber ingresado al agua, no se ha hallado ningún rastro adicional que lo confirme. La búsqueda continúa.

Pistas de la desaparición de joven en Cartagena /Foto: redes sociales

¿Quién es la joven desaparecida en Cartagena?

Tatiana Hernández es oriunda de Bogotá y se encontraba en Cartagena cumpliendo con su etapa de internado en el Hospital Naval como parte de su formación universitaria. Es de tez blanca, delgada, cabello castaño y mide aproximadamente 1.65 metros. El día de su desaparición llevaba un short blanco y una blusa con estampado de hojas blancas y doradas.

Su familia había viajado desde Bogotá a Cartagena para pasar la Semana Santa con ella, pero en lugar de un reencuentro, ahora viven una angustia profunda al no saber qué ocurrió.

Cualquier información sobre su paradero puede ser clave para la investigación. La familia, compañeros y autoridades piden apoyo para continuar con la búsqueda hasta dar con su ubicación.

