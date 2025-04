Tatiana Hernández habría sido abordada por hombres: la pieza clave del rompecabezas

El caso de Tatiana Hernández, la joven estudiante de Medicina desaparecida en Cartagena, da un nuevo giro tras la aparición de un testigo que podría ser clave en la investigación.

La mamá de la joven, Lucy Díaz, reveló a Citynoticias que recientemente recibieron información sobre dos hombres que habrían estado con Tatiana la última vez que fue vista, justo en la piedra frente al mar donde fue grabada en un video viral que se convirtió en la última pista sólida sobre su paradero.

Tatiana, de 23 años y oriunda de Bogotá, se encontraba haciendo su práctica profesional en el Hospital Naval de Cartagena. El día de su desaparición, salió vestida de blanco y con su maleta.

Su compañera de habitación y amiga fue la última en tener contacto directo con ella y recordó que ese día Tatiana le había dicho que necesitaba salir a respirar un poco. Lo que vino después fue un completo misterio, al menos hasta ahora.

¿Tatiana Hernández fue interceptada por hombres?

Según el nuevo testimonio, todo ocurrió cerca de las 6:00 p. m. en el sector de Bocagrande. La joven estaba sola, sentada frente al mar, cuando fue abordada por un hombre que se le acercó y conversó con ella durante varios minutos.

Luego, según lo relatado, ambos cruzaron la Avenida Santander, donde ya los esperaba otro sujeto. Los tres caminaron juntos hacia la Ciudad Amurallada. No se conoce aun si hubo algún tipo de presión o si la joven se marchó por su cuenta, pero esta pista ha encendido las alarmas entre quienes han seguido el caso de cerca.

La familia de Tatiana insiste en que ella no tenía ningún motivo aparente para desaparecer. Aunque su mamá reconoció que en los días previos se le notaba algo triste, lo atribuían al agotamiento de sus largas jornadas en el hospital.

Tatiana no había mostrado señales de querer abandonar su rutina ni había mencionado tener problemas personales de fondo. Por eso, el relato de los dos hombres que, supuestamente, la acompañaron esa tarde, podría ser determinante.

Dolorosa carta de la mamá de Tatiana Hernández /Foto: redes sociales

En redes sociales, cientos de personas han compartido la historia de Tatiana, pidiendo su pronta aparición. Mientras tanto, las autoridades continúan trabajando con las cámaras de seguridad del sector y rastreando cualquier otra evidencia que permita reconstruir los últimos pasos de la joven.

Cabe recordar que no es la primera vez que se conoce información que sugiere que Tatiana no desapareció sola. Días antes, su madre también había comentado que sentía que alguien le había hecho daño o que algo extraño había ocurrido, pues la actitud de su hija no era la de alguien que pensara marcharse sin avisar.

