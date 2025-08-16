Isabella Ladera respondió a propuesta de beso de locutor de La Kalle; “Ahí te voy”

La reconocida modelo Isabella Ladera volvió a robarse el protagonismo en redes sociales, esta vez por un inesperado intercambio de mensajes con Roberto Blanco, locutor de La Kalle.

Todo sucedió durante una emisión de El Klub de La Kalle, programa que se transmite de lunes a viernes de 6., cuando un comentario en tono de broma desató una respuesta que generó ternura y risas entre los oyentes y seguidores de la modelo venezolana.

La situación se originó a raíz de un video publicado por Isabella en el que pedía a familiares y amigos evitar saludarla de beso en la mejilla, pues los productos de cuidado personal que usan algunas personas suelen irritarle la piel.



Roberto Blanco propone saludar de beso a Isabella Ladera

Con humor, el tema fue comentado al aire por Manuela Cardona y Roberto Blanco, quienes debatieron sobre lo inusual de la petición y lo que implicaba para las interacciones sociales.

Fue en ese contexto cuando Roberto, entre risas y con evidente admiración por la modelo, lanzó una broma: si Isabella llegaba algún día a la cabina, él preferiría saludarla con un beso en la boca. El comentario, aunque ligero, desató la curiosidad de los oyentes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

Isabella Ladera respondió a la propuesta

Lo que muchos no esperaban era la reacción de Isabella Ladera. La modelo no solo respondió con varios “ja” en los comentarios, dejando claro que la situación le causó gracia, sino que además compartió el video en las historias de su cuenta oficial de Instagram, sumando un toque propio al intercambio.

Respuesta de Isabella Ladera a Roberto Blanco. Captura de video

Allí escribió un mensaje inesperado: “Te abrazo con amor”, cambiando la propuesta de beso por un gesto cargado de afecto y buena energía. Esto incrementó la emoción de sus fanáticos y, por supuesto, del mismo Roberto Blanco, quien no dudó en repostear la respuesta con entusiasmo.

Respuesta de Isabella Ladera a Roberto Blanco 2 Foto captura de pantalla

En su cuenta de Instagram el locutor escribió "Ay Gonooo, esta vuelta se escaló" y le agregó “Ahí te voy Miami”, demostrando que así sea por un abrazo de Isabella Ladera, él estaría dispuesto a ir a donde vive la modelo e influenciadora.

Foto captura de video

Los seguidores celebraron que Isabella mantuviera su elegancia y sentido del humor frente a la curiosa propuesta, transformando una broma en una oportunidad para transmitir un mensaje positivo y de amor, pues Isabella Ladera demostró una vez más por qué es una de las figuras más queridas en redes sociales.

