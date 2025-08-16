En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
VIDEO TENDENCIA
CASO NIÑA DESAPARECIDA EN CAJICÁ
AVIONETA CAE EN MEDELLÍN
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Isabella Ladera respondió a propuesta de beso de locutor de La Kalle; “Ahí te voy”

Isabella Ladera respondió a propuesta de beso de locutor de La Kalle; “Ahí te voy”

Isabella Ladera sorprendió en redes al responder al locutor de La Kalle, Roberto Blanco, quien sugirió que él la iba a saludar de beso en la boca.

Isabella Ladera respondió a propuesta de beso de locutor de La Kalle.jpg
Isabella Ladera respondió a propuesta de beso de locutor de La Kalle
Foto: Instagram @isabella.ladera y @blancoalaire
Por: Diego Villamil
|
Actualizado: agosto 16, 2025 02:08 p. m.

Publicidad

Publicidad

Publicidad