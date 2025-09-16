Actriz de El Conjuro 4 reveló extraños moretones que aparecieron durante el rodaje

Durante una entrevista con E! Online, la actriz Vera Farmiga reveló algo curioso que le ocurrió durante el rodaje de El Conjuro 4: Últimos ritos, donde afirmó que tuvo una serie de moretones aparecieron en su pierna durante el rodaje de la película, situación que alarmó a sus seguidores.

"Sí, me golpean mucho", admitió Farmiga, compartiendo una foto que muestra un moretón en forma de cruz en su pierna que apareció durante el rodaje. "Pasa cada vez que hacemos esto. Son solo estos moretones inexplicables que me salen en el cuerpo. Simplemente es lo que es".

Adicionalmente, la actriz comentó que evitó dar publicidad sobre esto, debido a que esto es ocurrente en un lugar de grabación y le quitó importancia a esta situación vivida: “No nos gusta hablar de ello", añadió. "Estamos entre la espada y la pared: sensacionalizar esto y vender una película".

¿Qué se sabe sobre El Conjuro 4?

La película del El Conjuro 4 marcará la despedida de los protagonistas Patrick Wilson y Vera Farmiga, quienes protagonizaron las tres películas anteriores de la franquicia como la pareja Ed y Lorraine Warren, siendo un dúo muy aclamada por el público fanático de las películas de terror.

Sin embargo, varios reportes indicaron que "El Conjuro 4: Últimos Ritos" será solo la conclusión de la ‘Fase uno’ para la franquicia. Así lo declaró Richard Brener, presidente y director creativo de New Line, quien destacó que tiene la esperanza de hacer otra fase, pero esta se encuentra en producción.

Cabe destacar que Ed y Lorraine Warren son figuras reales que se hicieron conocidas por sus investigaciones de fenómenos paranormales en las décadas de 1960 y 1970. Gracias a esto la saga se consolidó como la franquicia de terror más reconocida en la última década.

Gracias a esto, la película que se estrenó este 4 de septiembre recaudó un total de 83 millones de dólares en Estados Unidos y 187 millones a nivel mundial, demostrando que el film es uno de los mayores atractivos que hay entre los fanáticos del género. La película tuvo un buen recibimiento que consolidó a Warner Bros como líder en la taquilla mundial en el año 2025.