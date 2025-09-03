¿Dónde puedo ver El Conjuro 4 en Colombia? Trucos para no perdértela

Si eres fanático del terror y esperabas con ansias la cuarta entrega de El Conjuro, esta es tu guía completa para no perderte ningún detalle. El Conjuro 4: Últimos Ritos llegó a los cines colombianos el jueves 4 de septiembre de 2025 y promete mantener a los seguidores de la saga al borde del asiento.

La película se estrenó oficialmente en salas de cine de todo el país, ofreciendo funciones en diferentes horarios para que nadie se quede sin ver la historia de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren.

Puedes leer: El Conjuro 4: edad mínima, clasificación y consejos para verla en cines



Esta cuarta entrega se centra en la familia Smurl, quien solicita ayuda de los Warren para lidiar con una presencia demoníaca que ha tomado control de su hogar en Pensilvania. Como en las películas anteriores, el terror y el suspenso están garantizados.

Actualmente, El Conjuro 4 se encuentra disponible exclusivamente en cines y todavía no ha llegado a plataformas de streaming. Se espera que en los próximos meses, entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, la película pueda verse en HBO Max, según informes de medios especializados.

Cadenas de cine que proyectan la película

Para los que quieren disfrutar del filme en pantalla grande, varias cadenas de cine en Colombia cuentan con funciones de El Conjuro 4:

Publicidad

Cine Colombia: Presenta funciones en diversas ciudades y ofrece la opción de comprar entradas por su página web o aplicación móvil.

Presenta funciones en diversas ciudades y ofrece la opción de comprar entradas por su página web o aplicación móvil. Procinal: Disponible en múltiples ubicaciones con horarios actualizados en su portal oficial.

Disponible en múltiples ubicaciones con horarios actualizados en su portal oficial. Cinépolis: Tiene funciones programadas en varias ciudades del país.

Tiene funciones programadas en varias ciudades del país. Cinemark: También ofrece sesiones para los amantes del terror.

Te recomendamos verificar los horarios y la disponibilidad directamente en los sitios web de cada cine, ya que pueden variar según la ciudad y la demanda.

Puedes leer: Revelan autopsia del hombre que cuidaba la muñeca “poseída” Annabelle

Publicidad

El Conjuro 4: edad mínima para verla en cines y clasificación oficial /Foto: El Conjuro 4

Duración y clasificación de El Conjuro 4

El Conjuro 4 tiene una duración aproximada de 135 minutos y está clasificada para mayores de 15 años. La película mantiene la esencia de terror, suspenso y misterio que caracteriza a la saga, con la dirección de Michael Chaves y el regreso de Vera Farmiga y Patrick Wilson como Lorraine y Ed Warren, respectivamente.

Recomendaciones para ver la película

Si eres fan de la saga, te sugerimos ver primero las entregas anteriores de El Conjuro, incluyendo las películas derivadas como Annabelle y La Monja, para entender mejor la cronología de los casos de los Warren. Hay varios portales que explican el orden correcto de la saga, facilitando la experiencia para quienes quieren seguir cada detalle de los eventos paranormales.

Ten en cuenta que El Conjuro 4 solo se puede ver actualmente en las salas de cine de Colombia. No está disponible de manera gratuita ni legal en plataformas online, así que la mejor manera de vivir el terror de esta nueva entrega es en la gran pantalla.

Ir al cine permite disfrutar de los efectos sonoros, la atmósfera y la tensión que los creadores de la saga idearon para una experiencia única e intensa, por lo que si quieres sentir el miedo como se debe, no hay otra opción que programarte para verla en tu sala favorita.