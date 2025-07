Dan Rivera, el rostro detrás de una de las piezas más inquietantes del terror real, falleció de forma repentina a los 54 años mientras acompañaba a la famosa muñeca Annabelle en una gira por Estados Unidos. Su muerte, ocurrida en plena actividad paranormal, ha dejado en shock a seguidores del misterio y el horror, que reconocían a Rivera como el cuidador oficial de la muñeca real que inspiró la saga de El Conjuro.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana durante una presentación en Gettysburg, Pensilvania, como parte del tour “Devils on the Run”, organizado por la empresa Ghostly Images of Gettysburg y la Sociedad de Nueva Inglaterra para la Investigación Psíquica (NESPR), organización en la que Rivera ejercía como investigador principal.

Según confirmaron los organizadores del evento, Rivera falleció mientras estaba activo en la gira, en compañía del inquietante juguete de trapo que forma parte del Museo Oculto de los Warren. La muñeca, resguardada en una caja de cristal con advertencias explícitas de “no abrir bajo ninguna circunstancia”, ha sido considerada por muchos como un objeto cargado de energía paranormal.

La noticia fue confirmada por el también investigador Chris Gilloren, compañero de Rivera en la gira, quien compartió un mensaje emotivo a través de Facebook junto con una foto en blanco y negro:

“Con profunda tristeza Tony, Wade y yo notificamos el repentino fallecimiento de nuestro íntimo amigo y compañero, Dan Rivera. Tenemos el corazón roto y aún estamos procesando esta pérdida. Dan realmente creía en compartir sus experiencias y educar a la gente sobre lo paranormal”.

Rivera era una figura habitual en conferencias, lives, y videos virales en TikTok donde mostraba el estado actual de Annabelle en el museo, especialmente luego de que, en mayo, surgieran rumores de que la muñeca había desaparecido misteriosamente mientras se encontraba en Luisiana.

Revelan autopsia del hombre que cuidaba la muñeca “poseída” Annabelle

Para calmar las especulaciones, él mismo grabó un video caminando dentro del museo y mostrando a Annabelle en su vitrina, asegurando que nunca se había movido del lugar.

“Annabelle no ha desaparecido; no está en Chicago”, afirmó, dejando claro que el objeto estaba bajo su custodia permanente. A pesar de los rumores, la gira siguió su curso. De hecho, la muñeca tiene varias paradas programadas en el segundo semestre del año, incluyendo eventos en Maine, Illinois y Kentucky.

Lo que ha encendido aún más la curiosidad es que semanas atrás se registró un incendio en la antigua plantación de Nottoway, ahora convertida en hotel, cerca de donde se encontraba Annabelle en ese momento. El siniestro provocó una oleada de comentarios sobre una posible conexión con la muñeca, aunque nada fue confirmado. Rivera, firme ante las teorías, desmintió todo con una actitud calmada y racional.

¿Qué reveló la autopsia de Dan Rivera?

Pese a lo impactante de la noticia, una primera autopsia no encontró signos de trauma visibles en el cuerpo de Dan Rivera. Hasta el momento, las autoridades no han revelado una causa oficial de su fallecimiento, lo que ha alimentado aún más la incertidumbre entre fanáticos del mundo paranormal.

La muerte se produjo sin aviso, sin antecedentes médicos conocidos y en un contexto rodeado de misticismo. Rivera estaba en plena actividad, trabajando y rodeado de personas, cuando su cuerpo simplemente colapsó. Aunque la policía y forenses han descartado violencia o accidente, el informe definitivo aún está en análisis.