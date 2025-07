La cruel verdad sobre el bebé de El juego del calamar que pocos notaron

La tercera y última temporada de El juego del calamar no solo cerró con broche de oro la historia que atrapó al mundo, sino que también dejó a más de uno con la boca abierta por un detalle muy particular: la aparición de un bebé tan realista que muchos no sabían si era un actor, una animación o un muñeco.

Desde su estreno global en Netflix el pasado viernes 27 de junio, los comentarios sobre la nueva temporada no han parado. Aunque hay muchas escenas que generaron conversación, fue la presencia de un recién nacido en la historia lo que despertó la curiosidad de los fanáticos. ¿Cómo lo lograron? La respuesta sorprendió incluso a los más expertos en efectos especiales.

Un bebé que no es humano, pero lo parece

En lugar de usar CGI (efectos por computadora) o un bebé real, el equipo de producción diseñó un robot hiperrealista con las dimensiones, expresiones faciales, peso y movimientos propios de un recién nacido. Así lo confirmó el protagonista Lee Jung-jae (Gi-hun), quien aseguró que este muñeco robótico lo ayudó bastante a construir una actuación más auténtica.

“Construimos un robot con la forma y el peso de un bebé recién nacido. Tenía expresiones faciales reales y se movía como un verdadero bebé. Eso me ayudó mucho con mi actuación”, dijo el actor.El resultado fue tan convincente que muchos espectadores no notaron la diferencia. Las redes sociales se llenaron de preguntas: “¿Ese bebé era real?”, “¿Fue creado con inteligencia artificial?”, “¿Usaron efectos visuales?” y otras teorías igual de creativas.

La cruel verdad sobre el bebé de El juego del calamar

¿Por qué un bebé en medio de tanto caos?

El pequeño no está ahí por simple sorpresa visual. Su aparición está directamente ligada al desarrollo emocional del personaje principal. De hecho, Lee Jung-jae explicó que el bebé representa la inocencia en un mundo que ha perdido toda sensibilidad, y que su presencia refuerza el conflicto interior que vive Gi-hun en esta temporada.

“Un bebé recién nacido representa la inocencia, y creo que hay otro tema que se expresa a través de su nacimiento: forma parte de la lucha de Gi-hun por proteger lo puro en un entorno brutal”, expresó el actor. La inclusión de esta figura en medio de los juegos sádicos que caracterizan a la serie no solo impactó visualmente, sino que removió emocionalmente a los personajes y a los espectadores.

La última temporada de El juego del calamar ha sido descrita como la más emocional y simbólica de todas. El creador Hwang Dong-hyuk aseguró que no habrá más temporadas, cerrando el ciclo de la historia con un mensaje contundente: aun en el caos, la esperanza puede nacer.

