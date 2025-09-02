El Conjuro 4: edad mínima, clasificación y consejos para verla en cines

El universo de El Conjuro se prepara para su capítulo final con El Conjuro 4: Últimos Ritos (The Conjuring: Last Rites), la película que promete cerrar con broche de oro las investigaciones paranormales de Ed y Lorraine Warren. Este estreno ya tiene a los fanáticos hablando en todas partes, no solo por la historia, sino también por la clasificación oficial que se le otorgó.

La película se estrenará el 5 de septiembre en Estados Unidos y gran parte de América Latina. En algunos países, como Colombia, la fecha está programada para el 4 de septiembre.

La dirección corre por cuenta de Michael Chaves, el mismo detrás de La Llorona y El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo. El guion estuvo a cargo de Ian Goldberg, Richard Naing y David Leslie Johnson-McGoldrick, mientras que la producción está en manos de James Wan y Peter Safran, dos nombres que ya son sinónimo de éxito en este género.

Actores confirmados

En Últimos Ritos veremos nuevamente a los rostros más queridos de la saga:

Vera Farmiga como Lorraine Warren

Patrick Wilson como Ed Warren

Mia Tomlinson en el papel de Judy Warren

Ben Hardy como Tony Spera

Duración oficial

La producción confirmó que El Conjuro 4 tendrá una duración de 2 horas y 15 minutos, lo que la convierte en una de las entregas más largas de toda la franquicia. Perfecta para los que disfrutan de cada susto con calma.

Esta cuarta parte toma como base uno de los casos más comentados de los archivos Warren: la experiencia de la familia Smurl en Pensilvania en 1986. Según los reportes de esa época, la familia relató episodios aterradores que iban desde ruidos violentos hasta presencias oscuras que alteraban su vida diaria.

El caso generó controversia, ya que hubo quienes creyeron firmemente en los relatos de los Smurl, mientras otros los acusaron de exagerar. Lo cierto es que la trama promete ser uno de los puntos más inquietantes de toda la saga.

Clasificación y edad mínima

La película tiene clasificación para mayores de 15 años en Colombia. Esto quiere decir que:



No es apta para menores de esa edad.

Se debe presentar documento de identidad para ingresar a la sala.

La recomendación es clara: esta entrega contiene escenas fuertes que no son adecuadas para niños ni adolescentes menores.

