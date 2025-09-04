Misterio resuelto, este es el orden que debes seguir para ver la saga de El Conjuro

Desde su debut en 2013, El Conjuro ha revolucionado el género del terror, no solo por sus escenas inquietantes, sino por haber construido un universo cinematográfico que ha cautivado a audiencias alrededor del mundo.

Este conjunto de películas, basado en las investigaciones paranormales de Ed y Lorraine Warren, se ha expandido con varias historias derivadas y precuelas que profundizan en el origen de varios fenómenos terroríficos. Para los fanáticos nuevos y antiguos, la pregunta clave es: ¿cuál es el orden más adecuado para ver estas películas y entender su compleja narrativa?

Estos son los dos caminos para recorrer la saga de El Conjuro

El universo de El Conjuro puede explorarse de dos formas principales: siguiendo el orden en que las películas fueron estrenadas, o bien, viendo los acontecimientos según la línea temporal en la que ocurren dentro de la historia. Cada uno de estos caminos ofrece una experiencia distinta, pero igual de fascinante.

El orden de estreno permite vivir la evolución de la saga tal como fue diseñada para el público. Todo comienza con El Conjuro (2013), que presenta a los Warren y su investigación en la casa de los Perron, un caso emblemático que combina terror, misterio y drama familiar.

Puedes leer: ¿Dónde puedo ver El Conjuro 4 en Colombia? Trucos para no perdértela

Publicidad

Luego, en 2014, llega Annabelle, que se centra en la espeluznante muñeca que aparece en la primera película, explorando su maligna historia.

Después, en 2016, El Conjuro 2 introduce un nuevo caso en Inglaterra, consolidando a los Warren como figuras clave en el cine de horror contemporáneo. Las precuelas Annabelle: Creation (2017) y La Monja (2018) exploran los orígenes de los objetos y entidades más aterradoras, ampliando la mitología del universo.

¿Dónde puedo ver El Conjuro 4? /Foto: El Conjuro 4

Publicidad

En años posteriores, se suman Annabelle 3: Vuelve a casa (2019) y El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo (2021), que expanden aún más el universo con nuevos relatos y detalles sobre los Warren. Finalmente, La Monja 2 (2023) continúa la historia iniciada en la primera entrega de esta serie.

Este orden es ideal para quienes quieren vivir la experiencia en la forma en que se fue presentando al público y mantener el suspenso y los giros narrativos que los creadores planearon. Para los más meticulosos o aquellos que prefieren entender el desarrollo de la trama en su secuencia temporal, existe el orden cronológico de los hechos.

Este recorrido comienza con La Monja y su secuela, ubicadas en la década de 1950, donde se revela el origen de la fuerza demoníaca que amenaza a todos los personajes. Luego, la saga continúa con Annabelle: Creation (1958), seguida por Annabelle (1967) y Annabelle 3 (1968), mostrando cómo la muñeca maldita va dejando un rastro de terror.

Posteriormente, la historia avanza hasta los años 70 con El Conjuro (1971), donde se presentan los primeros casos investigados por Ed y Lorraine Warren. La continuación con El Conjuro 2 (1977) muestra otra inquietante investigación en Inglaterra, y más adelante, en la década de 1980, El Conjuro 3 y La Llorona (aunque esta última tiene una conexión más débil y debatida con el resto) cierran el ciclo temporal.

Puedes leer: El Conjuro 4: edad mínima, clasificación y consejos para verla en cines

Este orden es perfecto para quienes buscan entender el trasfondo y la evolución del mal a lo largo del tiempo, descubriendo cómo cada pieza encaja en un complejo rompecabezas de horror.

Publicidad

Mira también: ¡De extra a estrella! Juan Pablo Barragán recuerda cuando fue la cola de Aurelo Cheveroni