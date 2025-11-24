Top 3 de los peores lugares paranormales que ha visitado Rafa Taibo; no está Armero

Rafa Taibo, conocido por adentrarse donde otros temen, compartió por primera vez el ranking de los tres lugares más intensos que ha investigado, un listado que rompe con las expectativas.

Taibo subraya su filosofía central: "Nos han enseñado a temer a la oscuridad, pero a medida que uno va profundizando en esto, se da cuenta de que es la oscuridad la que debe temernos a nosotros".

Según su visión, los humanos somos el "mayor milagro" y "misterio de la creación", portando una esencia divina que no posee ni el demonio más temido.

El explorador de lo inexplicable finalmente cedió a la presión de nombrar los sitios que más impactaron su sensibilidad. Este es el podio de la intensidad paranormal, basado en la magnitud y persistencia de los fenómenos, y no necesariamente en el terror que inspiran:



3. El manicomio de Sibaté

El ranking de Taibo comienza con el Manicomio abandonado de Sibaté. En este lugar, el investigador detectó que lo que allí se vivió "ha desplegado una serie de energías que han quedado allí arraigadas".

Aunque no especificó los fenómenos exactos, aseguró que lo que sucede en el antiguo manicomio es "realmente increíble".

2. Taibo

Contrario a la creencia popular, donde Armero suele ser visto como el epicentro del terror colombiano, Taibo lo ubica en el segundo puesto. Armero, sin embargo, es un caso único a nivel mundial.

La tragedia de las 23.000 almas que partieron "casi al mismo instante" generó una descarga energética que, por algún motivo inexplicable, quedó "impresa" en el lugar.

Taibo garantiza que los visitantes pueden vivir experiencias intensas si se abren a ellas. Recomienda pasear en solitario por las calles vacías, ojalá alrededor de las 11:30 de la noche.

Los fenómenos que se pueden percibir son variados: gritos de auxilio, gritos de advertencia, sensaciones de empujones e incluso el sonido de carreras.

Taibo relató una experiencia personal alucinante mientras caminaba solo hacia uno de los nueve puntos calientes del lugar a las 2 de la mañana, cuando escuchó a alguien correr hacia él; se giró y no había nadie, pero los pasos continuaron y sintió el roce de algo pasando a su lado antes de que los pasos se alejaran.

La noche intensifica los sentidos, permitiendo una mayor percepción de los fenómenos que ocurren a cualquier hora del día.

1. La Catedral, prisión de Pablo Escobar

El puesto número uno lo ocupa una ubicación que Taibo descubrió apenas un mes antes de la entrevista: La Catedral, la prisión que albergó a Pablo Escobar cerca de Medellín.

A pesar de haber visitado sitios de catástrofes y tragedias históricas, nunca había experimentado una actividad como la de esta cárcel.

En La Catedral, el nivel de actividad de los dispositivos electrónicos de detección fue asombroso. Taibo utiliza un arsenal de dispositivos para medir energía electromagnética o electroestática, buscando la activación simultánea para contrastar y descartar interferencias.

Nunca, ni siquiera en Armero, había visto que estos dispositivos se activaran a "ese volumen constantemente".

Además de los aparatos, Taibo confía en su "pelómetro" (el instinto) como el mejor dispositivo de detección.

También usa herramientas orgánicas sin posibilidad de interferencia, como los timbres de hotel (que suenan solos de manera inexplicable), las trampas de sal con marcas extrañas, y los globos inflados a pulmón que funcionan como péndulos y que, en ocasiones, estallan de forma espontánea.

La intensidad energética que se mantiene en la antigua prisión de Escobar fue suficiente para superponerse a la tragedia masiva de Armero, consolidándose como el lugar más impactante y activo en la experiencia del Indiana Jones de lo paranormal.

Mira la entrevista completa aquí: