Delicada experiencia paranormal que casi enloquece a Yeferson Cossio, ¿brujería?

El creador de contenido Yeferson Cossio volvió a sorprender a sus seguidores al compartir un relato en El Klub de La Kalle que, según él, marcó su vida durante mucho tiempo. Aunque asegura no saber si creer en temas espirituales o paranormales, reconoce que las experiencias que vivió fueron tan intensas que no puede explicarlas de otra manera.

Yefferson Cossio reveló sus experiencias paranormales en El Klub de La Kalle

Cossio contó que en repetidas ocasiones, mientras dormía, sentía que algo lo ahorcaba. En esos momentos, su pareja también era testigo de lo que ocurría: afirmaba haber visto una figura o “bulto” cerca de la cama. A esto se sumaban las pesadillas compartidas, las cuales según él se repetían de manera extraña entre ambos.

No solo eso: cuando estaba acompañado de amigos, todos aseguraban ver cosas inusuales, por lo que el influencer descarta que se tratara de su imaginación.



La situación se intensificó cuando decidió confrontar directamente a la persona que, en su opinión, podría estar relacionada con esos sucesos. Desde ese momento, dice, “las cosas se alborotaron un poquito más”.



La actividad paranormal parecía aumentar, hasta que viajó a Cali, donde según su testimonio le realizaron un ritual espiritual que marcó un antes y un después. A partir de ese momento, las manifestaciones comenzaron a disminuir.

Uno de los detalles más curiosos de su historia es el de un anillo que, afirma, “aparecía por todo lado”. Intentó deshacerse de él en varias ocasiones, pero siempre volvía a encontrarlo en lugares inesperados. Este objeto se convirtió, para Cossio, en un símbolo de todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor.

El influencer también relató que las experiencias no se limitaron a un solo lugar. Primero ocurrieron en una casa en El Poblado, Medellín, pero al mudarse a Envigado, asegura que los fenómenos lo siguieron. Llegó a pensar que se estaba enloqueciendo, por lo que decidió irse para Bogotá, al sector de Cedritos. Sin embargo, afirma que hasta allá lo acompañaron las manifestaciones.

En una de las experiencias más impactantes, recordó que desde su cama podía ver el pasillo de su apartamento y observó un espectro con cabello largo. Luego sintió unas uñas que lo arañaron en el brazo, mientras su pareja permanecía inmóvil, señalando el baño donde según ella estaba la misma figura. Cuando él se levantó a revisar, no había nada.

A pesar de todo lo vivido, Yeferson Cossio asegura que no siente miedo. “Si me va a pasar algo, me pasa”, dice con tranquilidad, afirmando que, aunque no busca darle demasiada importancia al tema, sus experiencias lo hicieron pensar que hay cosas que van más allá de lo que se puede explicar.

