Rafa Taibo y cómo lo han atormentado por explorar temas paranormales: "Incapaz de dormir"

El reconocido locutor Rafa Taibo confiesa en El Klub de La Kalle varios aspectos de su vida con relación a lo paranormal.

Rafa Taibo y cómo lo han atormentado por explorar temas paranormales: "Incapaz de dormir"
Rafa Taibo y cómo lo han atormentado por explorar temas paranormales: "Incapaz de dormir", imagen de referencia
Foto: imagen tomada de La Kalle
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 24 de nov, 2025

Rafa Taibo, el investigador paranormal cuya voz grave se convirtió muy común dentro de los medios de comunicación, reveló para El Klub de La Kalle que su inmersión profesional en el mundo de los fenómenos inexplicables tuvo un costo muy alto para él, al punto de perder la capacidad de conciliar el sueño.

Pese a que durante la entrevista, se llegó autodenominar, "el Indiana Jones de lo paranormal" por su método de aprender "meterme donde me dicen 'Ay no te metas' y hacer lo que me dicen 'Eso no lo hagas'", su primera temporada en televisión desató un miedo que lo abrazó totalmente, llevándolo a vivir un verdadero calvario nocturno.

Puedes leer: Top 3 de los peores lugares paranormales que ha visitado Rafa Taibo; no está Armero

A lo largo de la entrevista Taibo relató que la transición de sus experiencias de adolescente a estar "rodeado de expertos en una cripta" incrementó el "voltaje de las sensaciones". Este tormento se detonó particularmente después de una investigación en el Cementerio Central de Bogotá.

En especial, porque recordó que esa era la primera vez que lograba grabar un fenómeno Poltergeist: un objeto que "se levantó, levitó". Este suceso ocurrió en la cripta del caracol, situación que ocurrió mientras se encontraba entrevistando a una persona en un pasillo de este lugar.

¿Cómo lo atormenta la exploración paranormal a Rafa Taibo?

De igual forma, Rafa Taibo escuchó un ruido en el pasillo contiguo. Al asomarse, enfocó con su mini cámara y linterna un vaso de plástico en el suelo. Con la cámara abajo, alcanzó a ver el vaso en el aire, "Brincando solo". Pese a que siempre promueve la curiosidad debe ganarle al miedo, este contacto directo y grabado lo desestabilizó.

Una vez sucedió esto, explicó que lo que vivió en su casa fue algo impensado. "Yo llegaba a mi casa en la noche y era incapaz de dormir". El miedo lo abrazó de tal forma que no podía descansar si la puerta de su clóset estaba "entreabierta". “Tenía que levantarme y cerrarla, macho”, confesó.

Puedes leer: Rafa Taibo confirma que a Jhoncito le están haciendo brujería; lo dejó frío

Situación que terminó llegando al punto que en reiteradas ocasiones llegó a mirar más de una vez debajo de la cama. Comportamiento que calificó como ridículo. Y gracias a esto, tomó la decisión de enfrentarse a los miedos, antes de que estos lo terminaran dominando a él.

Rafa Taibo optó por medidas extremas que desafiaban las reglas paranormales clásicas, dado que terminó derrumbando todas las paredes de su casa, y lo convirtió en un loft, además llenó su vivienda con espejos.

Aunque reconoció que al principio lo pasó mal, poco a poco logró superar el miedo, al darse cuenta de que "el control era mío". Además, en tono de humor, añadió que el tener tantos espejos también ayudó a mejorar otro aspecto de su vida.

Finalmente, Rafa Taibo reiteró su creencia de que la oscuridad es la que debe temer a los humanos, ya que cada persona porta "la luz, el poder y de la esencia divina". Este mantra, y una remodelación con muchos espejos, fue su escudo contra las sensaciones que casi lo dejan sin dormir.

Mira la entrevista aqui: Rafa Taibo revela escalofriante hallazgo en caso Colmenares: ¿entidad se hace pasar por el joven?

