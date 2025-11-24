Rafa Taibo confirma que a Jhoncito le están haciendo brujería; lo dejó frío

En un giro poco común durante su participación en El Klub de La Kalle, Rafa Taibo, el experto en lo inexplicable, demostró que su sensibilidad va más allá de las mansiones abandonadas.

Aunque Taibo no se considera un médium o clarividente, admite que ha desarrollado una sensibilidad ineludible a través de sus años de exploración. Fue esta capacidad la que lo llevó a hacer una revelación inquietante y directa a uno de los locutores, Jhon Carrero: "Hay una vibración dirigida a ti de negativa".

El hallazgo de Taibo dejó "frío" al presentador, ya que el experto no solo confirmó la presencia de esta energía negativa, sino que también estimó su duración: "Te la están haciendo hace 4 años".

Taibo fue claro en que este tipo de ataques energéticos no es exclusivo, sino una realidad para muchos, incluyendo a los coanfitriones y a él mismo.

Al analizar la fuente de estas vibraciones dirigidas tanto a John como a Daniela, Taibo apuntó a un origen común y predecible: la envidia.

El experto sugirió que debido a que ambos son "gente guapa, joven, talentosa, exitosa", son blancos naturales de estas energías negativas.

John intentó argumentar si la falta de creencia podría anular el efecto de la brujería, pero Taibo fue enfático en su postura energética.

Taibo basa su entendimiento en las energías, no en la creencia en ángeles o demonios. En este sistema de pensamiento, si la energía negativa es enviada y dirigida, no importa si la persona atacada cree o no; la vibración "igual lleva".

Al profundizar en la situación de Jhon, Taibo explicó que el presentador es un "foco de atracción" (no de atracción positiva, sino de atracción para lo negativo).

"Hay no una, hay varias personas que te envían energía muy negativa, pero eso es algo que sucede a todos los que estamos a la luz pública".

Taibo desmitificó los rituales de brujería. Él sostiene que los ingredientes exóticos y los pasos complicados de estos rituales "no sirven para una mada".

La verdadera potencia reside en la intención del ejecutante. Todo ritual, ya sea uno complejo de brujería o una práctica simple como el ritual de sal y vinagre, tiene la función crucial de "focalizar tu energía y dirigirla hacia un objetivo".

Si la energía del hechicero es lo suficientemente potente y dirigida, genera un impacto sin necesidad de que la víctima participe en la creencia.

Taibo, que se describe como un "Indiana Jones de lo paranormal", ha convertido su propia sensibilidad en una herramienta de detección.

Aunque inicialmente el miedo lo abrazó al punto de no poder dormir con la puerta del clóset entreabierta tras sus primeras investigaciones, enfrentó su temor transformando su casa y llenándola de espejos para recuperar el control, demostrando que el control de la energía es siempre del individuo.

El consejo implícito de Taibo es que Jhon, y cualquier figura pública bajo el ojo de la envidia, debe fortalecer su fortaleza anímica y espiritual para mitigar el riesgo, ya que el riesgo aumenta o disminuye proporcionalmente a la fortaleza personal.

Mira la entrevista completa aquí: