Iván Zuleta revela detalles del extraño fallecimiento de su sobrina: “Llena de vómito”

Continúan apareciendo detalles del repentino fallecimiento de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, una adolescente de 15 años, quien es sobrina de Iván Zuleta. La joven, cuya vida se apagó de manera inesperada el pasado martes, después de que llegará del colegio a su casa en Valledupar.

De acuerdo con las declaraciones de su tío, el reconocido acordeonero y rey vallenato Iván Zuleta entregadas a Noticia Caracol, los hechos ocurrieron después de que la menor regresara de su jornada escolar. Según relató el artista, Daniela llegó a su casa ubicada en el barrio Novalito de la capital del Cesar, subió a su habitación y se acostó a descansar.

“Cuando su mamá la va a llamar, aproximadamente a los 40 minutos, estaba llena de vómito por todas partes y al parecer ya no presentaba signos vitales”, agregó, lo que generó la reacción de ella y su familia, para llevarla a un centro de atención asistencial para salvarle la vida.

Daniela fue trasladada de urgencia a la Clínica Erasmo en Valledupar. A pesar de que el personal médico realizó diversas maniobras de reanimación para intentar salvarle la vida, los especialistas confirmaron que la adolescente había fallecido antes de su ingreso al centro asistencial.



¿Qué más mencionó Iván Zuleta sobre el caso de su sobrina?

Iván Zuleta enfatizó que el caso ya está en manos de las autoridades competentes, incluyendo la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, un procedimiento estándar al tratarse de la muerte de una menor de edad. La familia espera el diagnóstico oficial de Medicina Legal para esclarecer lo ocurrido, especialmente porque la joven no reportaba problemas de salud previos.

Puedes leer: Amiga de Yeison Jiménez y la dolorosa cita que tuvo con él a dos meses de su partida

Publicidad

“El caso está en manos de las autoridades, de Medicina Legal, de la Fiscalía, como debe ser, máxime porque se trata de una menor, y pues tenemos fe que sean los signos de Dios y hay que respetarlos”, manifestó para el medio en cuestión.

Publicidad

Por otro lado, el cantante Poncho Zuleta expresó su inmenso dolor a través de sus redes sociales, describiendo a su sobrina como una joven "llena de luz, de cariño y de sueños"

"Su ausencia nos duele profundamente, pero su recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones", manifestó el artista, quien también envió un mensaje de fortaleza a los padres de la menor.

Por su parte, el Gimnasio del Norte lamentó la "inesperada partida" de su alumna y decidió suspender las clases el miércoles 11 de marzo como señal de duelo. La institución recordó a Daniela con cariño y gratitud por la alegría que compartió en las aulas.

mira también: Falleció sobrina de Iván Zuleta en Valledupar; la joven tenía solo 15 años