Concierto GRATIS de Peter Manjarrés en Bogotá; todo lo que debes saber

Bogotá se alista para una de sus citas culturales más significativas en el Barrio Egipto, situado en la localidad de La Candelaria, volverá a ser el escenario de la Fiesta de Reyes Magos y Epifanía 2026.

Esta festividad, que hunde sus raíces en las postrimerías del siglo XVIII, no es solo un evento religioso, sino un patrimonio vivo que conecta el pasado colonial con la energía del presente bogotano.

Puedes leer: Bogotá se prepara para la Fiesta de Reyes Magos 2026 en el Barrio Egipto; es GRATIS



El plato fuerte de esta edición, que promete ser un espectáculo de gran escala, será la presentación del reconocido cantante vallenato Peter Manjarrés.



El artista cerrará con broche de oro la jornada el lunes 12 de enero, ofreciendo un concierto totalmente gratuito para los asistentes en un ambiente que busca rescatar la identidad y las tradiciones locales.

La Alcaldía Local de La Candelaria, bajo el liderazgo de Angélica María Angarita Serrano, ha diseñado una programación robusta que proyecta la asistencia de más de 40.000 personas durante los tres días de jolgorio, que se llevarán a cabo los días 10, 11 y 12 de enero.

Para dar cabida a tal afluencia, se dispondrán dos tarimas principales: una en la plazoleta de la Parroquia Nuestra Señora de Egipto y otra en la histórica Plaza Rumichaca.

Aunque el cierre con Peter Manjarrés es el evento más esperado, la agenda musical es sumamente variada. Desde el sábado 10 de enero, los sonidos de la carranga, el rock y el vallenato (con tributos a Rafael Orozco y Eddy Santiago) llenarán el aire.

El domingo 11, la energía subirá de nivel con la orquesta Iván y sus Bam Band, preparando el terreno para el gran final del lunes. Es importante resaltar que la administración local ha incluido a más de 30 artistas, de los cuales 15 fueron seleccionados por convocatoria pública para impulsar el talento de La Candelaria.

La experiencia en el Barrio Egipto va mucho más allá de la música. La celebración es una oportunidad para que 150 emprendedores locales muestren lo mejor de la cocina tradicional. Los visitantes podrán disfrutar de platos típicos que son patrimonio culinario, como el ajiaco, la fritanga, la pelanga y la infaltable chicha, dinamizando así la economía del sector.

Además de los banquetes, la esencia comunitaria se mantendrá viva con actividades desde las 11:00 a.m., incluyendo juegos tradicionales y torneos de banquitas.

En el ámbito religioso, se celebrará la Eucaristía al aire libre y se representará el Auto Sacramental, una pieza dramática que ha sido pilar de esta conmemoración desde sus inicios. La jornada culminará el lunes con la Caravana de los Reyes Magos y el tradicional Concurso de Reyecitos.

Recomendaciones para fiesta de Reyes Magos 2026

Para garantizar que la fiesta sea un espacio seguro para las familias, se establecerá un Puesto de Mando Unificado (PMU) con la participación de la Policía Metropolitana, Bomberos y el IDIGER.

Las autoridades han establecido normas estrictas: no se permitirá la venta ni el consumo de alcohol en el espacio público, y está prohibido el ingreso de envases de vidrio, armas o punteros láser. Asimismo, por seguridad, se restringe el ingreso de coches para bebés después de las 4:00 p.m., y las mascotas deberán portar traílla y bozal.

En cuanto a la movilidad, los cierres viales en sectores como la Carrera 7 Este y la Avenida Calle 26 comenzarán desde el mediodía del viernes 9 de enero y se extenderán hasta la madrugada del martes 13. Se recomienda a los ciudadanos utilizar rutas alternas y llegar con antelación para disfrutar de este evento que une la fe, la cultura y el vallenato de primer nivel.

