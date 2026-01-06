Sale a la luz evidencia contra Maduro que podría llevarlo a cadena perpetua

El panorama judicial para Nicolás Maduro cambió tras su captura y extracción de Venezuela el pasado 3 de enero de 2026, bajo la administración de Donald Trump. Ante esto, Jay Clayton, el fiscal federal a cargo del caso en una corte de Nueva York, reveló que posee material probatorio contundente que vincula al líder chavista con una red internacional de narcotráfico.

Las autoridades sostienen que Maduro fue una en el denominado Cártel de los Soles, una estructura criminal que presuntamente operó con el respaldo de sectores políticos y militares en Venezuela. Sin embargo, se conoció que este 6 de enero el Departamento de Justicia de Estados Unidos se retractó al admitir que esta no es una organización sino un sistema clientelar de corrupción ligado al narcotráfico.



Pese a esto, Clayton afirmó que Maduro sostuvo alianzas sostenidas con grupos armados ilegales colombianos, específicamente el Eln y las disidencias de las Farc, para garantizar la protección y salida de cargamentos de droga hacia mercados internacionales.

Uno de los argumentos del fiscal es el episodio conocido como el ‘narcovuelo a París’ ocurrido en 2013. En este operativo, se enviaron aproximadamente 1,3 toneladas de estupefacientes desde el aeropuerto de Maiquetía, en Venezuela, con destino al aeropuerto Charles de Gaulle en Francia.



¿Qué más pruebas tiene Jay Clayton contra Maduro?

De acuerdo con las investigaciones, este envío no fue un hecho aislado, sino que contó con facilidades logísticas y protección institucional de alto nivel. El expediente revela un detalle crucial: tras la incautación de la droga por las autoridades francesas, Maduro habría convocado a una reunión con Diosdado Cabello y Hugo ‘el Pollo’ Carvajal.

En donde, durante este encuentro, Maduro les habría recriminado el uso del aeropuerto de Maiquetía, instruyendolos a utilizar rutas y puntos de distribución "bien establecidos" para evitar fracasos como el ocurrido anteriormente en México en 2006.

Sumado a esto, dejó claro que la gravedad de los delitos atribuidos a Maduro excluye cualquier escenario de reducción de pena o beneficios por cooperación. De igual forma, se conoció que la Fiscalía de los Estados Unidos busca una sanción ejemplar contra el exlíder venezolano.

Por otro lado, el entorno de Maduro rechaza los cargos y cuestiona la competencia de los tribunales estadounidenses, Clayton insiste en que el rol de liderazgo que este tuvo dentro de la estructura criminal lo posiciona como el máximo responsable de una operación que utilizó el poder del Estado para fines delictivos.

Hasta el momento, Maduro en la primera audiencia en su contra se declaró inocente de estos cargos. Por lo cual, se conoció que la próxima audiencia contra él se dará el próximo 17 de marzo.

