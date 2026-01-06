Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Revelan causa de los incidentes en las inmediaciones del Palacio de Miraflores

Revelan causa de los incidentes en las inmediaciones del Palacio de Miraflores

La noche del 5 de enero se escucharon disparos en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, días después de la captura de Nicolás Maduro.

Revelan causa de los incidentes en las inmediaciones del Palacio de Miraflores, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 6 de ene, 2026

La capital de Venezuela vivió muchos momentos de tensión, debido a que se escucharon varios disparos cerca del palacio presidencial de Miraflores, en el centro de Caracas. Una situación que quedó registrada en múltiples videos difundidos en redes sociales y que generó un pánico en las personas.

Se conoció que el sonido de los disparos se extendió a zonas cercanas de Miraflores, al punto que mucha gente decidió hacer el cierre de las vías principales y de algunos establecimientos comerciales, esto con el fin de proteger a las personas mientras pasaba esta situación.

La información que entregó el gobierno venezolano confirmó que esta situación ocurrió porque la policía disparó contra unos drones que estaban volando por la zona sin una previa autorización, esto durante la noche del lunes 5 de enero, en las inmediaciones del palacio presidencial.

"Unos drones sobrevolaron sin permiso y la policía emitió disparos de forma disuasiva, no ocurrió ningún enfrentamiento", dijo a corresponsales una fuente oficial enterada de la situación al medio de comunicación Noticias Caracol. "Todo el país se encuentra en total tranquilidad". Esto después que se conocieran los videos en redes sociales sobre los disparos.

¿Qué advertencia entregó la ONU sobre la situación de Venezuela?

Lo ocurrido este 3 de enero con la captura de Nicolás Maduro por parte del gobierno de Estados Unidos, provocó que la Organización de Naciones Unidas se pronunciara sobre esta situación (ONU) y afirmaron que esta acción puede provocar una mayor ola de violencia dentro de Venezuela.

Según un comunicado de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, afirmó que este país sufrió mucha violencia y lo vivido puede provocar que haya un aumento de esta.

Por otro lado, explicó que el estado de emergencia declarado por las autoridades venezolanas desde el sábado autoriza restricciones a la libre circulación de personas, así como la confiscación de bienes necesarios para la defensa nacional y la suspensión del derecho de reunión y protesta.

Foto: pantallazo tomada de la ONU

Finalmente, en el comunicado afirma que los derechos humanos en Venezuela sufren un continuo deterioro desde hace más de una década, al punto que han sido violentados por mucho tiempo y asegurá que la invasión de Estados Unidos a este país puede provocar que la situación sea mucho peor.

