Esta sería la razón por la que Yo me llamo Kany García salió del programa, ¿se enfermó?

El pasado viernes 6 de junio, Yo Me Llamo celebró su episodio número 100 con una eliminación que dejó al público dividido. La concursante, que personificaba a la cantante puertorriqueña Kany García abandonó el escenario en medio de una avalancha de críticas y opiniones encontradas.

Su nombre real de la imitadora es María Ángel, y horas después de emitirse el programa, decidió compartir un mensaje sincero en sus redes sociales que sorprendió a muchos de sus seguidores.

A través de sus historias de Instagram, plataforma en la que cuenta con más de 13 mil seguidores, la imitadora reveló que su salud se vio afectada tras salir del concurso.

Según explicó, los comentarios agresivos que recibió le provocaron una afección en la piel. "He tenido que alejarme de las redes sociales porque desarrollé una dermatitis nerviosa por tanto odio que recibí. ¡Por favor, deténganse! No me conocen. Examinen sus corazones", escribió visiblemente afectada.

La dermatitis nerviosa es una reacción cutánea que surge como respuesta al estrés o la ansiedad prolongada. Sus síntomas suelen parecerse a los de una alergia, como la dermatitis atópica crónica.

Entre sus manifestaciones se encuentran picazón intensa en áreas localizadas, enrojecimiento, irritación e inflamación de la piel. Es una respuesta similar a la de una alergia.

Según la prestigiosa Mayo Clinic, esta afección también se conoce como neurodermatitis y puede desencadenarse por episodios de ansiedad o estrés.

“La neurodermatitis es una afección de la piel que comienza con una mancha que provoca picazón. Al rascarse, la picazón empeora. Cuanto más se rasca, la piel se engrosa y endurece. Pueden aparecer varias zonas afectadas, generalmente en el cuello, muñecas, antebrazos, piernas y la zona de la ingle”, explica la clínica.

Esta es la razón por la que Kany García salió de programa Foto: Instagram @yomellamo_kanygarcia2

Aunque no representa un riesgo vital, esta condición puede provocar incomodidad tanto física como emocional. En el caso de María Ángel, la situación la llevó a alejarse temporalmente de las redes sociales para priorizar su bienestar.

A pesar de su amarga salida, la imitadora dejó huella durante su participación en el programa. Fue reconocida en tres ocasiones como La Mejor de la Noche por Armonio, la inteligencia artificial encargada de evaluar a los concursantes, y ganó 30 millones de pesos en premios antes de su eliminación.

La experiencia, sin embargo, dejó una profunda huella emocional en María Ángel, quien ahora hace un llamado a la empatía y al respeto.

Durante la gala número 100, los jurados fueron contundentes en sus críticas. Rey Ruiz comentó: "Cantaste bien, con energía, pero no te pareciste a Kany. La original es más relajada, menos melodramática… Me duele decirlo, pero no vi a Kany en tu actuación".

César Escola reforzó la crítica de manera más tajante: "No se debe subir al escenario con esa actitud". También señaló la falta de conexión con el público y criticó su vestuario en una noche crucial: "Yo traería mi mejor atuendo para ustedes".

La artista trató de defender su presentación diciendo: "Cometí el error de concentrarme en el video original. Eso es lo que quiero aclarar". Sin embargo, sus gestos mostraron su incomodidad, lo que intensificó las reacciones de los jueces.

