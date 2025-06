Yo Me Llamo Shakira saca trapitos al sol y acusa a imitador de Maluma por presunta estafa

La relación de amistad que surgió entre Andrea Correa —conocida como la imitadora de Shakira en el programa ‘Yo Me Llamo’ — y Klismann Moncada, quien representó a Maluma en el mismo show, parece haber llegado a su fin en medio de una controversia económica.

Según reveló Correa al programa La Red, de Caracol Televisión, todo comenzó a principios de 2025 cuando ella regresó a Colombia y se reencontró con Moncada. En esa conversación, la imitadora le compartió su interés por invertir sus ahorros.

El imitador de Maluma le propuso una oportunidad que, según explicó, consistía en entregar dinero para que fuera manejado a través de una plataforma que prometía rentabilidad diaria dependiendo del monto depositado.

“Él me explicaba que entre más dinero pusiera, mayor era el porcentaje de ganancia diario”, relató Correa.

Inicialmente, había considerado aportar 40 millones de pesos, pero luego decidió entregar solo 20. Fue entonces cuando comenzaron los problemas: Moncada le insistió en que el monto era insuficiente para poner en marcha la inversión y le pidió que sumara otros 15 millones.

Esa exigencia encendió las alarmas en Andrea Correa, quien comenzó a dudar de la fiabilidad del negocio. Apenas dos semanas después de haber entregado el dinero, le solicitó a su colega que se lo devolviera. Sin embargo, según relató, las respuestas fueron evasivas:

"Me empezó a decir que tenía problemas con su cuenta, que no podía sacar dinero ni hacer transferencias. Además, ya no me hablaba como antes y comenzó a viajar mucho", dijo en su testimonio al medio televisivo.

Frente a la acusación, Klismann Moncada admitió que utilizó parte del dinero, pero justificó su actuar argumentando una situación familiar delicada:

“Mi mamá estuvo muy mal de salud. Entré en desesperación y usé parte de esa plata. Reconozco que me equivoqué al no decirle nada, pero no sabía cómo manejar lo que estaba viviendo en ese momento”, explicó.

El conflicto económico entre ambos no solo ha dañado su relación, sino que también deja un proceso legal en el aire. Correa asegura no haber recibido ningún abono, pese a que el imitador afirma que ha hecho consignaciones al mánager de ella, mostrando presuntas pruebas de dichos pagos.

Sin embargo, al no encontrarse actualmente en Colombia y no tener un contrato formal que respalde su versión, la imitadora reconoce que avanzar legalmente será un reto complejo.

Sale a la luz por qué terminaron los imitadores de Shakira y Luis Alfonso en Yo Me Llamo

Cabe recordar que Andrea Correa ya había sido noticia semanas antes por un episodio emocional que involucró al imitador de Luis Alfonso, César Narváez, también participante de ‘Yo Me Llamo 2025’.

En el episodio 44 del reality, emitido el 11 de marzo, Narváez confesó que atravesaba un momento difícil tras su ruptura con la doble de Shakira.

“No estoy triste, pero sí decepcionado. Me siento traicionado por alguien en quien confiaba. Teníamos sueños y proyectos, pero todo se desmoronó”, expresó en medio del show, dando pie a rumores sobre una supuesta infidelidad por parte de Correa.

Pese a esa situación, y con el respaldo emocional de sus compañeros, el imitador continuó en competencia. Hoy, sin embargo, Andrea Correa vuelve a estar en el foco mediático, esta vez por un conflicto que va más allá de lo emocional y que podría escalar a instancias judiciales.

