Influencer reaparece tras anunciar su fallecimiento en TikTok, ¿broma de mal gusto?

La noche del martes 15 de julio, las redes sociales de la influencer mexicana Kenmer Kenia se llenaron de mensajes de luto. En su cuenta oficial de TikTok apareció una publicación que estremeció a miles: anunciaban su muerte. Según el mensaje, Kenmer había fallecido por complicaciones tras una cirugía bariátrica.

El comunicado, escrito con un tono solemne, decía:

“Con profunda tristeza, anunciamos el fallecimiento de Kenmer Kenia por complicaciones de salud. Nuestras condolencias a su familia, seguidores y amigos.”

En cuestión de minutos, el video se volvió viral. Comentarios de seguidores que no podían creerlo, homenajes improvisados, recopilaciones de sus mejores momentos maquillándose y hasta mensajes de despedida inundaron su perfil. Nadie entendía cómo una figura tan querida en TikTok había partido así, de repente.

Kenmer Kenia era conocida por su contenido centrado en maquillaje, pelucas y mensajes de empoderamiento. Muchas personas la seguían no solo por su talento, sino por su autenticidad. Por eso, el impacto de la supuesta noticia fue aún mayor.



La influencer reapareció y todo cambió

Veinticuatro horas después del caos, la propia Kenmer reapareció. Esta vez en su cuenta de Instagram, donde subió una historia con un mensaje que dejó a todos igual de sorprendidos, pero aliviados: estaba viva.

Con tono directo, la influencer aclaró que todo había sido un error. Según explicó, alguien de su equipo tenía acceso a sus redes sociales y no sabía exactamente qué había pasado. “Está de más aclarar que no estoy muerta. Ayer me sentía muy mal y me dormí temprano”, dijo en el video, donde se le veía en pijama y bastante seria.

La reacción en redes no se hizo esperar. Mientras unos la recibieron con alegría, otros se mostraron molestos por la confusión. Algunos incluso especularon que todo había sido una estrategia para llamar la atención, aunque ella lo negó.