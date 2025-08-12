En vivo
Inocente expresión del hijo de Miguel Uribe al llegar al funeral de su padre; besó el ataúd

Inocente expresión del hijo de Miguel Uribe al llegar al funeral de su padre; besó el ataúd

La llegada de María Claudia Tarazona y su hijo Alejandro al Capitolio marcó uno de los momentos más emotivos en el último adiós a Miguel Uribe Turbay

