Natalia Reyes explota contra app de domicilios: “Ya van tres veces que me roban”

A Natalia Reyes ya se le agotó la paciencia. La reconocida actriz colombiana, famosa por sus papeles en Pájaros de verano y Terminator: Dark Fate, decidió exponer públicamente su molestia con una reconocida aplicación de domicilios, luego de que, según ella, fuera víctima por tercera vez de un mal servicio que terminó con su encargo perdido en el limbo.

La denuncia la hizo a través de su cuenta de Instagram, donde publicó un video en el que se ve claramente a un domiciliario recogiendo un paquete. Todo parecía en orden, pero el encargo jamás llegó a su destino. Y lo más grave: la app marcaba como “completado” el servicio. Es decir, el paquete sí fue recogido, pero no hay rastro de a dónde fue a parar.

Lo que más indignó a la actriz es que en esta última ocasión había pagado un servicio que permite enviar objetos personales de un lugar a otro, y además incluyó un seguro extra, pensando que eso garantizaría más respaldo. Pero la protección nunca apareció. “No hay atención real. La empresa no responde. Es como hablar con un bot”, escribió Reyes junto a las capturas de sus intentos por resolver la situación con el soporte de la app.

Y no fue una sola vez. Según contó, esta es la tercera ocasión en la que algo así le ocurre con esta aplicación. Por eso, decidió no quedarse callada y mostrar lo que considera una falla repetitiva del sistema. “Después de tres veces, no creo que esto sea una simple coincidencia”, comentó en su publicación.

La denuncia de Natalia no pasó desapercibida. En cuestión de horas, las redes sociales se llenaron de respuestas de usuarios que contaron experiencias parecidas: entregas que nunca llegaron, cobros sin justificación, dificultades para recuperar el dinero y una atención al cliente que no da respuestas claras. La mayoría de los comentarios coincidían en una cosa: cuando algo sale mal en esa app, resolverlo puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza.

Eso sí, no faltaron los que defendieron la plataforma. Algunos usuarios dijeron que nunca han tenido problemas y que sus pedidos siempre han llegado sin líos. Incluso hubo quienes opinaron que el error pudo haber sido del domiciliario y no directamente de la empresa. Sin embargo, el caso de Reyes sirvió como punto de partida para que otros se animaran a contar lo que les ha pasado.

Hasta el momento, la empresa de domicilios no ha dado una respuesta oficial frente al reclamo de la actriz ni ha emitido ningún comunicado explicando lo sucedido. Mientras tanto, la publicación de Natalia sigue girando por redes sociales, y con ella, las historias de otros usuarios inconformes.

La actriz fue clara al decir que no busca solo una solución personal. Su intención, según escribió, es poner sobre la mesa una situación que afecta a muchos y que muchas veces no se hace visible. “Sé que no soy la única. A muchos les ha pasado, pero no todos tienen cómo hacerlo visible. Por eso, esto tiene que cambiar”, concluyó.