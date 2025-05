Mujer contrató servicios de telefonía y los técnicos le quitaron la vida; hay videos

Todo comenzó con una solicitud común: Andreina Farías, una joven madre de 31 años, contactó a la empresa Claro Perú para contratar un servicio de internet en su vivienda.

Nada fuera de lo normal, hasta que dos técnicos llegaron a su casa en Lima para hacer la instalación. Nadie imaginaba que ese mismo día terminaría en un hecho que ahora tiene al país entero en alerta.

Los dos trabajadores llegaron a su residencia a las 9 de la mañana. Pasaron las horas, pero no se iban. Fue solo hasta las 10:30 de la noche que los vecinos vieron la camioneta con el logo de Claro salir del conjunto.

Ya había algo extraño: ¿por qué tanto tiempo dentro del domicilio para instalar un servicio que usualmente no toma más de unas pocas horas?

Un video grabado por testigos se convirtió en clave para entender parte de lo que ocurrió. En las imágenes se ve a Andreina fuera de sí, golpeando la parte trasera del vehículo donde se transportaban los técnicos.

El logo de la compañía es visible. Ella les grita, los encara y en medio del forcejeo se escucha claramente: “¡Mátenme, pues!”. Luego, sin dudarlo, intenta impedir que escapen colgándose de la parte delantera del carro. Los hombres aceleran con fuerza y ella termina siendo arrastrada por varios metros.

¿Nadie quiso ayudarla?

Andreina perdió la vida en plena vía, ante la mirada impotente de los vecinos que intentaron auxiliarla. La escena, por impactante que fue, no es lo único que ha desatado la indignación. Lo que ocurrió al interior de su casa durante esas más de doce horas es ahora el foco de la investigación.

Las autoridades peruanas ya tienen en su poder las imágenes del incidente y también declaraciones de vecinos que aseguran haber escuchado ruidos extraños durante el día. Aseguran que Andreina no solía recibir visitas largas y que algo no cuadraba desde temprano.

Además, varias personas han cuestionado el hecho de que Claro Perú no haya hecho un seguimiento más riguroso a los movimientos de sus técnicos. La empresa ya se pronunció asegurando que está colaborando con las autoridades, pero la presión pública crece cada vez más.

Andreina deja cinco hijos menores de edad. Ninguno de ellos presenció lo ocurrido, pero ahora enfrentan la pérdida repentina de su madre. Vecinos del barrio han iniciado una campaña para brindar apoyo a los pequeños, mientras que la familia exige justicia y claridad sobre lo que realmente pasó.

Hasta el momento, no se ha confirmado si los técnicos siguen libres o si ya fueron identificados plenamente. Sin embargo, la presión social no da tregua: en redes, cientos de personas exigen una investigación rápida y efectiva, y muchos insisten en que no se puede dejar este caso en el olvido.

