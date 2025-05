VIDEO: Conmovedor encuentro entre Gloria Trevi y su mini de Yo Me Llamo en Bogotá

La noche del 18 de mayo en el Movistar Arena de Bogotá quedó marcada por una escena inolvidable durante el concierto de Gloria Trevi, parte de su gira Mi Soundtrack on Tour. La cantante mexicana no solo conquistó con su voz y energía, sino que también emocionó al público al subir al escenario a María Paula Colorado, su joven imitadora del programa Yo Me Llamo Mini de Caracol Televisión.

María Paula, de solo 9 años y oriunda de Medellín, se ha ganado el cariño de miles de televidentes gracias a su carisma y potente interpretación de Trevi en la edición 2025 del concurso.

En medio del espectáculo, Gloria la llamó al escenario. La menor corrió con entusiasmo hacia la tarima, siendo recibida por una ovación. La artista la abrazó y, entre gritos del público, le ofreció un momento que nunca olvidará.

Juntas interpretaron el tema Siempre a mí, pero la sorpresa no terminó allí. Visiblemente emocionada, Gloria Trevi le propuso a la niña cantar a capela una canción de su elección. Sin titubear, María Paula entonó Zapatos viejos, arrancando nuevos aplausos con una interpretación que reflejó por qué se ha destacado tanto en el programa.

La intérprete de Pelo suelto no escatimó en halagos para su pequeña doble: “¿Saben qué le dije a ella hace ratito cuando se tomó una foto conmigo allá atrás? Le dije: ‘Tú ahorita eres Gloria Trevi, pero un día vas a ser tú misma y vas a triunfar’.

Se lo digo a las dos, las amo, muchísimas gracias. Y que te dejen por aquí porque se van a subir a bailar ‘Pelo suelto’”, dijo Trevi, extendiendo el momento también a otra de sus imitadoras presentes.

El clímax llegó con todos cantando y bailando 'Voy a traer el pelo suelto', generando una ovación unánime en el recinto y sellando uno de los episodios más conmovedores del show.

El mensaje que le dio Gloria Trevi a su mini imitadora de Yo Me Llamo

Este encuentrono fue del todo sorpresivo para quienes han seguido a María Paula Colorado. En días previos, durante una entrevista con el programa La Red, Gloria Trevi ya había expresado su admiración por la menor:

“La amo, la vi cantando Todos me miran y la gente no sabe lo difícil que es cantarla y bailarla, y hacer esas notas, hasta yo me desafino. Le agradezco a las madres”, comentó entonces, destacando también el apoyo crucial de las familias a los niños artistas.

Con una trayectoria que incluye su paso por La Voz Kids —donde compartió escenario con César Escola, actual jurado de Yo Me Llamo Mini— y un rol actoral en la serie sobre la vida de Arelys Henao, María Paula no solo ha demostrado su talento como imitadora, sino también su versatilidad y proyección en el medio artístico.

Durante su participación en el concurso, la menor ha provocado reacciones emotivas en figuras como Amparo Grisales, jurado del programa, quien confesó haber “sentido la piel de gallina” con sus actuaciones. María Paula fue, además, una de las primeras siete clasificadas de la temporada, afianzando su posición como una de las favoritas.

La noche en Bogotá no solo fue una celebración musical, sino también un homenaje a las nuevas generaciones de artistas. Gloria Trevi, al compartir escenario con su pequeña imitadora, demostró que el talento y la inspiración no tienen edad.

