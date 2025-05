Contundente mensaje que dio Gloria Trevi a la mini imitadora de Yo Me Llamo; ¿qué le dijo?

En conversiones con el programa 'La Red', Gloria Trevi habló sobre su más reciente producción musical, 'El vuelo', en la que comparte experiencias difíciles que ha atravesado.

Una de las canciones, 'Un abrazo', está dedicada a su hija fallecida hace más de dos décadas, y expresó que sus seguidores saben que hay personas a las que le gustaría tener nuevamente cerca.

Durante la entrevista también rememoró el periodo en que pasó cuatro años y ocho meses en prisión, señalando que la justicia tardó en demostrar su inocencia. Según dijo, esta vivencia la fortaleció y hoy valora aún más a su familia.

"Cada día me acerco más a Dios, hay una cosa que es difícil, que es amar a tus enemigos. Arrúllame es una canción que me hizo sentir algo muy bonito", expresó la artista.

Mensaje de Gloria Trevi a su mini imitadora en Yo Me Llamo

Además, habló sobreYo Me Llamo Mini Gloria Trevi , enviando un mensaje tanto a la niña que la imita como a todas las madres que apoyan a sus hijos en ese tipo de iniciativas.

"La amo, la vi cantando 'Todos me miran' y la gente no sabe lo difícil que es cantarla y bailarla, y hacer esas notas, hasta yo me desafino. Le agradezco a las madres", dijo Gloria Trevi.

Yo Me Llamo Mini: Gloria Trevi tiene enamorado al público y al jurado

Publicidad

¿Quién es la mini Gloria Trevi de ‘Yo Me Llamo’?

María Paula Colorado es el nombre de la pequeña que se está robando el show como mini Gloria Trevi en ‘Yo me llamo’ 2025. Aunque solo tiene 9 años, ya cuenta con un recorrido sorprendente en el mundo del espectáculo.

Esta joven promesa es de Medellín y vivió un momento muy emotivo cuando logró conmover a Amparo Grisales con su interpretación de Gloria Trevi. La reacción fue tan fuerte que ‘la Diva’ detuvo la presentación solo para felicitarla.

Publicidad

Fue una de las primeras siete participantes en clasificar en la versión mini del programa, donde los niños son los verdaderos protagonistas. Desde el primer momento, María Paula dejó ver que no era nueva en esto, pues ya tenía experiencia en televisión.

Antes de llegar a ‘Yo me llamo’, participó en ‘La Voz Kids’, el concurso de canto de Caracol Televisión. Allí tuvo la oportunidad de estar cerca de César Escola, quien también es jurado en la edición 2025 del programa de imitadores.

Su talento no solo brilló en los realities, también tuvo un papel en la serie ‘Arelys Henao’ , donde demostró que lo suyo va más allá del canto y que también sabe actuar.

Mira también: Melina Ramírez reveló cuales son las innovaciones tecnológicas que tendrá Yo me llamo