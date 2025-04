Rey Ruiz estalla en Yo Me Llamo Mini; amenazó con abandonar el programa

En Yo Me Llamo Mini, el show que rinde homenaje a grandes voces a través de talentosos imitadores infantiles, el capítulo 62 no solo destacó por el despliegue artístico de los participantes, sino por un inesperado estallido de tensión en el panel de jurados.

El protagonista: Rey Ruiz, quien no solo sorprendió con su sinceridad, sino también con una amenaza de abandonar el programa.

El episodio inició con actuaciones memorables, entre ellas la de Mini Jorge Velosa con La Cucharita, Mini Adele con Rolling in the Deep y Mini Yuri con una emotiva versión de Yo te amo, te amo.

Cada presentación fue ganándose los aplausos del público y comentarios favorables del jurad o, conformado por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

Sin embargo, tras la intervención de Mini Ángela Aguilar con La Llorona , que incluso logró emocionar profundamente a Amparo Grisales, la presión pareció superar al salsero cubano.

En medio de la jornada, Rey Ruiz decidió abandonar momentáneamente su silla y cambiar lugar con el personaje animado del programa , Aurelio ‘Cheveroni’.

“No quiero estar más aquí ”, dijo visiblemente afectado.

La tensión no era nueva. Ya en el capítulo 50, Ruiz había protagonizado un momento incómodo al discrepar con sus colegas respecto a la interpretación de Dream a Little Dream of Me, por parte del imitador de Dean Martin.

Mientras Grisales y Escola elogiaban la puesta en escena del participante, Ruiz fue tajante: “En mi caso, no me gustó”.

El salsero fue más allá, criticando el estilo del imitador al calificarlo como exagerado y falto de autenticidad:

“Te veo como un personaje de Disney, te veo como una caricatura”. Estas palabras generaron fricción inmediata. Amparo Grisales, con su carácter habitual, no tardó en responder: “¿Si estudiaste?”, lo que encendió aún más la discusión.

Ruiz, firme, defendió su posición : “Yo veo con mis ojos y mis oídos, no con los de ustedes. No quiero caerte pesado , solo quiero que corrijas lo que creo debes cambiar”.

La actriz, claramente molesta, replicó: “A nosotros sí nos estás cayendo muy pesado ahora”, mientras César Escola recordó que el participante había seguido todas las recomendaciones previas.

La tensión fue tal que las presentadoras, Laura Acuña y Melina Ramírez, se vieron obligadas a intervenir para calmar los ánimos. Pero el momento más impactante llegó cuando Ruiz lanzó una advertencia que heló el ambiente: “Si creen que mi devolución no vale nada, espérate un momentico y me voy”.

Lo cierto es que la participación de Rey Ruiz como jurado en Yo Me Llamo Mini ha dejado claro que no teme decir lo que piensa , incluso si eso lo coloca en el centro de la polémica.

Fuera del drama, el artista también ha compartido detalles personales en el programa, como los objetos que lo acompañan en su camerino. Entre ellos, destaca una vela que le regaló Amparo Grisales “para mantener el espacio en paz”, según contó entre risas.

