Rey Ruiz estalló y amenazó con irse de Yo Me Llamo tras fuerte discusión con sus colegas

El ambiente en el set de Yo Me Llamo se tornó tenso luego de una discusión entre los jurados Rey Ruiz, Amparo Grisales y César Escola. La controversia surgió a raíz de la presentación del imitador de Dean Martin, cuya interpretación dividió opiniones entre los jueces.

El episodio 50 del reality transcurría con normalidad hasta que llegó el turno del concursante que encarnaba al icónico cantante estadounidense.

Su interpretación de Dream a Little Dream of Me fue bien recibida por Amparo Grisales y César Escola, quienes destacaron su afinación y puesta en escena.

Grisales, quien ha sido jurado en todas las temporadas del programa, aseguró que el imitador logró capturar la esencia de Dean Martin, e incluso confesó que la presentación le puso la piel de gallina. Escola coincidió con su compañera, resaltando la elegancia del artista en escena.

Sin embargo, Rey Ruiz no compartió el entusiasmo de sus colegas y su comentario generó una ola de tensión. "En mi caso, no me gustó", afirmó tajantemente el salsero cubano.

A su juicio, la interpretación del imitador era exagerada y caricaturesca, sin la esencia real del legendario cantante. "Vengo diciéndotelo desde hace días, te veo como un personaje de Disney, te veo como una caricatura", agregó.

Las diferencias d e opinión escalaron rápidamente a una discusión abierta. Amparo Grisales interrumpió a Ruiz para cuestionar su crítica y le preguntó: "¿Si estudiaste?".

Ante esto, el cubano respondió de manera firme: "Yo veo con mis ojos y mis oídos, no con los de ustedes. No quiero caerte pesado, solo quiero que corrijas lo que creo debes cambiar".

La respuesta no fue bien recibida por Grisales, quien, visiblemente molesta, replicó: "A nosotros sí nos estás cayendo muy pesado ahora". César Escola se sumó al desacuerdo y defendió al participante, recordándole a Ruiz que el concursante había seguido las indicaciones previas del jurado.

El ambiente en el estudio de Caracol Televisión se volvió cada vez más incómodo, lo que llevó a que las presentadoras Laura Acuña y Melina Ramírez intervinieran para pedir calma y permitir que el programa continuara.

Sin embargo, la situación no mejoró, y Rey Ruiz dejó entrever su molestia con una advertencia que dejó a todos en silencio: "Si creen que mi devolución no vale nada, espérate un momentico y me voy".

Hasta el momento, el artista cubano no ha confirmado si realmente abandonará el programa , pero su amenaza ha generado incertidumbre entre los seguidores del reality.

La tensión entre los jurados parece ir en aumento , dejando abierta la incógnita de cómo se desarrollarán los próximos episodios de Yo Me Llamo.

Mientras tanto, la polémica sigue encendida en redes sociales, donde los seguidores del programa han tomado partido en la disputa.

