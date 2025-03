Tenso enfrentamiento entre Amparo Grisales y César Escola en Yo Me Llamo

El capítulo 44 de Yo Me Llamo 2025 dejó momentos memorables, y entre ellos destacó la presentación de la imitadora de Gloria Estefan .

Con una voz que evocó fielmente a la icónica cantante cubana, la concursante logró impresionar al jurado y al público con su interpretación. Sin embargo, su desempeño no estuvo exenta de críticas.

Desde su primera aparición en el concurso, la imitadora de Gloria Estefan es una de las favoritas gracias a su asombroso parecido vocal y físico con la estrella internacional.

En esta gala, su interpretación de un clásico de Estefan recibió elogios por su precisión tonal y capacidad de transmitir la esencia de la artista. César Escola resaltó la calidez de su voz y su habilidad para mantener la energía de la canción.

Publicidad

No obstante, el jurado también fue exigente en su evaluación. Amparo Grisales y Rey Ruiz coincidieron en que, aunque la voz es un punto fuerte en su actuación, la participante debe mejorar su expresión corporal y desenvolvimiento en el escenario.

La coreografía, un elemento clave en las presentaciones de Gloria Estefan, no estuvo a la altura de la energía que la canción requería. " Tienes una voz maravillosa, pero Gloria Estefan es mucho más que eso, es movimiento, es sabor. Debes trabajar más en esa parte" , comentó Grisales.

Publicidad

Uno de los momentos más llamativos del capítulo fue el encuentro entre César Escola y Amparo Grisales. No es la primera vez que ocurre, pero en esta ocasión se dio después de la presentación de Gloria Estefan. La participante tuvo un gran reto, ya que debía cantar y bailar al mismo tiempo, lo que exigía mucho de ella.

El conflicto comenzó cuando César Escola comentó que le preocupaba la canción interpretada, ya que la versión original de Gloria Estefan tiene un registro muy agudo y las notas deben alcanzarse con precisión.

En ese momento, Amparo Grisales lo interrumpió y afirmó, "Es que estaban arriba, las hace muy arriba" , refiriéndose al tono en que la participante cantaba.

César coincidió con ella y elogió a la concursante, "Se te escuchan increíble. Podría decir que eres de las pocas participantes de esta temporada que no pierde el color de las notas agudas de la original. A ti se te escucha muy, pero muy cerca a la original."

Publicidad

Sin embargo, Amparo volvió a intervenir, advirtiendo que los concursantes no debían relajarse demasiado, " No se pueden confiar, porque si creen que tienen la voz perfecta , se relajan y dejan de hacer lo que están haciendo bien."

En ese momento, César defendió a la participante, lo que llevó a una respuesta más firme de Amparo, quien, en un tono que no le gustó a Escola, le dijo, "Estoy hablando, Cesitar."

Publicidad

Esto generó una reacción de César, quien se mostró molesto y le respondió que ella lo había interrumpido. Con ironía dijo, "Me censuraron, ya no puedo hablar más." Amparo por su parte, replicó que solo estaba dando su opinión y expresó con fastidio, "Ay, no, qué pereza." Rey Ruiz, el otro jurado, intervino para calmar los ánimos entre ambos.

Mientras César insistía en que no estaba peleando, sino que simplemente no le gustaba que lo interrumpieran, Amparo le pidió que no levantara la voz, "César, no me alces la voz." Finalmente, para distender la situación, Rey Ruiz bromeó diciendo, "Bueno, hablando de todo un poco..."

Puedes seguir viendo: Rey Ruiz: Sus retos en Yo me llamo, su infancia en Cuba y sus consejos para un buen matrimonio