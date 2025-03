'Búfalo' de Yo Me Llamo contó su historia y cómo llegó a ser el más fuerte de Colombia

Transcurre la décima temporada de Yo Me Llamo , y en esta ocasión un personaje causa furor entre los televidentes, se trata de 'Búfalo'. Su función principal es anunciar los eliminados de este programa, sin embargo hay muchas dudas de dónde pudo salir este personaje que con el tiempo se va consolidando en el formato del programa de imitación en Colombia.

Su nombre es Emanuel Mendoza de 32 años de edad, nacido en el Bagre, Bajo Cauca Antioqueño y desde muy pequeño se tuvo que enfrentar al Bullying que recibía en su pueblo natal, dando paso así a refugiarse en el deporte a su corta edad.

A sus 7 años de edad empezó a practicar Karate y Boxeo pues afirma que gracias a estos deportes lo mantuvieron alejado de lo que no le beneficiaba y lo ayudó a forjar una disciplina, "El primer deporte que yo hice fue una clase de karate, hice boxeo, hice voleibol, hice balonmano, hice softball, fútbol, atletismo. Eso me forjó y me ayudó también a crear disciplina y mantenerme alejado de cosas que no me beneficiaban" dijo Emanuel Mendoza.

Con 14 años de edad le interesó la disciplina de levantar pesas sin imaginar que esto lo llevaría a representar a Colombia en la disciplina de ´strongman´ y posteriormente convertirse en el hombre más fuerte de Colombia al poder levantar alrededor de 700 kilos.

Publicidad

Su apariencia ha llevado a que la gente por desconocimiento de esta disciplina ´strongman´ lo juzguen y diga que no es un persona saludable, pesa alrededor de 184 kilos y mide 1.86 centímetros, "por falta de conocimiento, cuando ven una persona como yo dicen: 'no está saludable, es un gordo, se cansa', pero cada deporte tiene una complejidad y un adaptamiento" , relató.

Publicidad

¿Cuál es la dieta que tiene 'Búfalo' para su alimentación?

Afirma que su alimentación debe ser estricta para mantener su condición física y esta se compone de proteínas, carbohidratos y ensaladas y explicó que las porciones son tres veces más grandes que las de una persona del común, "Mis porciones son tres veces más grandes que las de una persona normal. Hoy mi almuerzo fue dos porciones de pescado, una porción de carbohidratos y una buena porción de ensalada" , dijo.

El Antioqueño a pesar de ser considerado el hombre más fuerte de Colombia, es muy sentimental y dice que algo que lo haga llorar es el maltrato a los animales y a los niños, "Me duele porque uno de los principios del ser humano es 'amar al prójimo, Me duele cuando le hacen daño a los animales o a los niños, eso me pone sensible" . afirmó ´búfalo´

También puedes ver: Rey Ruiz: sus retos en Yo me llamo, su infancia en Cuba y sus consejos para un buen matrimonio