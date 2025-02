Xavi queda fuera de 'Yo me llamo' y sorprende a todos: "Todo esto fue un sueño"

La La competencia de imitación más famosa de Colombia vivió una de sus noches más emotivas y polémicas con la salida de tres concursantes. Sin duda, la eliminación que más sorprendió fue la de 'Yo me llamo Xavi' , quien, pese a su entrega y estilo irreverente, no logró convencer a los jurados y tuvo que abandonar el reality.

El imitador del artista español interpretó ‘Ya te superé’, una canción que le permitió mostrar su energía y conexión con el público . Sin embargo, la presentación no fue suficiente para mantenerse en la contienda.

Mientras que César Escola y Rey Ruiz destacaron su actitud en el escenario, Amparo Grisales fue más crítica y señaló que su exceso de energía pudo haberle jugado en contra.

Publicidad

La decisión generó diversas opiniones entre los seguidores del programa. En redes sociales, algunos televidentes expresaron su descontento , argumentando que Xavi tenía potencial para seguir avanzando. Otros, en cambio, consideraron que su interpretación no estuvo a la altura de las exigencias del reality.

¿Por qué la salida de 'Yo me llamo Xavi' fue una sorpresa?

Desde el inicio, la presentación de 'Yo me llamo Saxi' captó la atención del público por su interpretación del personaje y por ser uno de los concursantes más jóvenes del programa.

Publicidad

Aunque en algunas ocasiones recibió la desaprobación de la reconocida actriz Amparo Grisales, los jurados César Escola y Rey Ruiz destacaron su talento en el escenario. Su participación reflejó el apoyo a la juventud en este tipo de realidades.

Junto a él, también quedaron eliminados los imitadores de Víctor Manuelle y Frankie Ruiz, quienes tampoco lograron convencer en sus respectivas presentaciones. La competencia se pone cada vez más reñida y los participantes que quedan deberán demostrar por qué merecen llegar a la gran final.

Una de las escenas más comentadas de la noche fue la reacción de los otros concursantes tras la salida de Xavi. Algunos no pudieron contener las lágrimas, mientras que otros mostraron gestos de sorpresa y preocupación.

"Era un rival fuerte, tenía mucho carisma y sabía cómo conquistar al público. Sin duda, su ausencia se va a sentir en la competencia " , comentó uno de los participantes que aún sigue en el programa.

Publicidad

Por su parte, el imitador de Xavi aprovechó sus redes sociales para despedirse de sus seguidores y agradecer el apoyo recibido. " Fue un sueño hecho realidad estar en 'Yo me llamo'. Me voy con la satisfacción de haber dado lo mejor de mí y con el cariño de la gente que me apoyó desde el inicio " , escribió en una emotiva publicación.

Publicidad

Puedes seguir viendo: Esculkando: Amparo Grisales mostró lo que lleva en su bolso y demostró que es lo que buscas