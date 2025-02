Esta es la millonaria suma que José Luis Perales de ‘Yo Me Llamo’ logró llevarse

La reciente gala de Yo Me Llamo estuvo cargada de emociones y sorpresas. En esta nueva fase del reality , los participantes tienen la oportunidad de ganar grandes sumas de dine ro si logran destacar como los mejores de la noche.

Sin embargo, a diferencia de ediciones anteriores, la decisión final n o recae exclusivamente en los jurados, sino en Armoni o, la inteligencia artificial que, basándose en la opinión de los expertos , determina al ganador del premio económico.

En la velada del viernes 21 de febrero, Edinson Torres, el talentoso imitador de José Luis Perales, logró deslumbrar con su interpretación de El amor, una presentación que conmovó profundamente a Amparo Grisales.

La jurado, reconocida por su actitud fuerte y crítica, no pudo contener la emoción y derramó lágrima s ante la impecable actuación del concursante . "Me ericé, me ericé, eso es el amor, eso que acabas de hacer. Perdón, pero me llegó al alma", expresó entre aplausos y elogios.

Tras recibir las observaciones del jurado, llegó el momento crucial de la noche. Armonio, la IA encargada de evaluar a los participantes, otorgó el reconocimiento a Edinson Torres, quien además tuvo la oportunidad de escoger una foto en un tablero, r evelando así el monto que se llevaría.

La suerte estuvo de su lado, ya que logró quedarse con un premio de 10 millones de pesos, una suma significativa dentro del millonario botín de 100 millones en juego.

"Yo vine por los 100 millones, pero me voy con 10 y el orgullo de haber hecho llorar a Amparo. ¡Eso no tiene precio!", exclamó el imitador tras recibir su premio.

Mientras tanto, otros concursantes no corrieron con la misma suerte. Xavi, Vicente Fernández y Víctor Manuelle quedaron en riesgo tras presentaciones que no convencieron del todo al jurado.

La nueva etapa de Yo Me Llamo promete más emociones, retos y, por supuesto, grandes premios para quienes logren impresionar no solo al jurado , sino también a Armonio, el novedoso sistema de evaluación que está revolucionando el reality.

