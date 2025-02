VIDEO: Mujer "poseída" por espíritu de Shakira en pleno acto religioso causó debate

Las redes sociales han vuelto a encenderse con un curioso video que ha resurgido en plena "Shakimanía". Se trata de una grabación antigua que muestra a una mujer supuestamente poseída por un espíritu que la hace cantar como Shakira en medio de un acto religioso.

Aunque no se ha confirmado la autenticidad del clip, la grabación ha generado todo tipo de reacciones en Internet.

El vide o en cuestión muestra a una mujer en aparente trance entonando el icónico "Waka Waka" de la barranquillera, mientras un pastor intenta realizarle un exorcismo.

El religioso en cuestión es Juan Gabriel Peña, un pastor dominicano con más de 735.400 seguidores en TikTok, quien asegura que la mujer fue poseída debido a su idolatría por Shakira.

Publicidad

El material audiovisual, que tiene una duración de más de un minuto, ha acumulado más de 870 mil visualizaciones, 4.200 "me gusta" y más de 445 comentarios.

La reacción de los usuarios ha sido variada: mientras algunos lo ven con incredulidad y humor, otros muestran preocupación ante lo que consideran un episodio inquietante.

Publicidad

Entre los comentarios más destacados se leen frases como: "Los demonios ya no lloran, los demonios facturan ", "Ese demonio canta mejor que Bad Bunny y sin autotune" y "Te reprendo en el nombre de Piqué".

A su vez, algunos internauta s resaltaron que la mujer en cuestión canta con un tono sorprendentemente similar al de Shakira.

Juan Gabriel Peña no tardó en pronunciarse sobre la controversia. A través de su cuenta de TikTok (@pastorjuangabriel), publicó otro video en el que insta a la comunidad creyente a no subestimar "las artimañas del diablo". Según él, la situación debe tomarse con seriedad y no como una simple broma de redes.

El pastor ha ganado popularidad por compartir exorcismos y actos religiosos en sus plataformas digitales , lo que ha llevado a algunos usuarios a cuestionar la autenticidad de los eventos que expone.

Publicidad

A pesar del revuelo generado, es importante destacar que las posesiones demoníacas no han sido comprobadas científicamente. Los expertos en psicología y neurología suelen atribuir estos episodios a trastornos mentales, histeria colectiva o estados de éxtasis religioso.

Independientemente de su autenticidad, el video sigue sumando reproducciones y reacciones en la red, impulsado por la fiebre que rodea la gira "Las mujeres ya no lloran" de Shakira, donde cada día resurgen momentos icónicos de la artista.

Publicidad

Mientras algunos lo toman con humor y otros con seriedad, lo cierto es que este curioso episodio ha dejado una pregunta en el aire: ¿un exorcismo real, una muestra de fanatismo extremo o simplemente un montaje viral?

Mira también: Los mejores momentos de Shakira en Barranquilla