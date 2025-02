Premio Lo Nuestro: Shakira arrasó como la más galardonada con 6 premios

La 37.ª edición de Premio Lo Nuestro se convirtió en una noche inolvidable para la música latina, y en especial para Shakira, quien se alzó como la gran triunfadora del evento al recibir seis galardones.

La estrella barranquillera no estuvo presente en el Kaseya Center de Miami, sede de la gala, debido a su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran, p ero su impacto se sintió a lo largo de toda la ceremonia.

A través de una conexión en vivo desde su concierto en Barranquilla, Shakira expresó su emoción y gratitud por los premios obtenidos. Entre los reconocimientos más destacados de la noche, la artista se llevó el codiciado premio a Álbum del Año, un galardón que significó mucho para ella.

Presentación de Shakira desde Barranquilla para Premio Lo Nuestro pic.twitter.com/4l5436sfAi — Derlis A. González | Composer (@DerlisAGonzalez) February 21, 2025

Publicidad

En un emotivo mensaje, agradeció el apoyo de sus seguidores y destacó el esfuerzo y las vivencias que convirtieron su disco en una obra especial:

"Este disco ha sido un proceso de más de dos años lleno de esfuerzo, vivencias y muchas emociones. Este reconocimiento lo valoro enormemente".

Publicidad

La cantante colombiana, quien fue nominada en nueve categorías, reafirmó su relevancia en la industria musical al consolidarse como la artista más premiada de la noch e.

Su éxito en Premio Lo Nuestro se suma a una racha de triunfos que ha cosechado en los últimos mese s, marcando un 2025 lleno de logros.

Premio Lo Nuestro: Shakira la más galardonada Foto: Instagram @shakira

El 20 de febrero de 2025 no solo fue especial por los premios recibidos, sino también porque cumplió un anhelado sueño: regresar a los escenarios de su tierra natal.

Después de casi dos décadas sin presentarse en B arranquilla, la cantante ofreció un espectacular concierto en el Estadio Metropolitano ante casi 60,000 fanáticos.

Publicidad

La emoción se hizo palpable cuando apareció en el escenario y saludó a su público con un conmovedor : "¡Buenas noches, Barranquilla! Qué ganas tenía de estar aquí en casa, en mi casa."

A pesar de no poder asistir a la ceremonia en persona, Shakira estuvo presente en todo momento gracias a sus emotivos mensaje s. En un video proyectado durante la gala, reiteró su gratitud y dedicó sus premios a quienes la han apoyado a lo largo de su carrera:

Publicidad

"No tengo palabras suficientes para agradecer. Recibir el premio al mejor álbum del año significa muchísimo. Es un álbum que me ha costado sudor, lágrimas, muchísimas vivencias... y que ha sido más de dos años trabajando en él. Así que este reconocimiento lo aprecio demasiado. Muchísimas gracias. No puedo estar con ustedes, pero desde aquí, desde Barranquilla, les doy las gracias con el corazón y recuerden que siempre, siempre, los tengo aquí dentro".

Si bien la noche estuvo marcada por el triunfo de Shakira y Carin León como los artistas más galardonados , la gala también se destacó por su fuerte carga nostálgica. Bajo el lema Uniendo generaciones, el evento rindió homenaje al legendario compositor español Manuel Alejandro.

Su legado fue celebrado con una conmovedora interpretación de sus grandes éxitos, a cargo de Alejandro Sanz, Laura Pausini, Carin León y Niña Pastori.

Premio Lo Nuestro 2025 fue una celebración inolvidable de la música latina, en la que la versatilidad y el talento de artistas de distintas generaciones brillaron con intensidad con sus seis Premio Lo Nuestro.

Publicidad

Mira también: Los momentos más emocionantes del concierto de Shakira en Barranquilla