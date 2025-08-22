Mujer denunció a joven por Facebook por acoso y después fue hallado sin vida

En Santa Rosa del Sur, al sur de Bolívar, un hecho violento volvió a estremecer a la comunidad. La noche del miércoles 20 de agosto fue hallado sin vida Dubian Márquez Villa, de 24 años, en plena vía pública, con varios impactos de bala en la cabeza. Junto a su cuerpo apareció un panfleto con un mensaje que señalaba: “por marihuanero y por abusador”.

Puedes leer: Aparece 'guardado' de familia que fue atacada en Mesitas; un carro de valores en la mira

La noticia rápidamente generó conmoción, no solo por la manera en que se registró, sino por lo ocurrido horas antes: una mujer había publicado en Facebook una denuncia contra él, señalándolo de ser consumidor de drogas y de acosar a su propia abuela.



La publicación en redes y la reacción del joven

En la mañana de ese mismo miércoles, la mujer compartió en su perfil de Facebook una foto de Dubian acompañada de un texto en el que lo acusaba directamente. Esa publicación empezó a circular rápidamente entre los habitantes del municipio y marcó el inicio de una serie de eventos que terminaron con su muerte en la noche.

De acuerdo con medios locales, Dubian alcanzó a responder a la acusación a través de mensajes privados. En una conversación, él le escribió:

"Venga mujer, hágame el favor y deje de publicar fotos mías en redes, que esa foto demuestra que voy por la calle caminando normal”.

El joven insistía en que retirara la publicación, pues temía que la señalización en redes sociales pudiera desencadenar consecuencias graves. Sin embargo, la mujer se negó y le contestó con firmeza:

Publicidad

"Un tema tan grave como eso no es para tenerlo de juego. Ya se tomaron acciones legales y por esa publicación aparecieron más víctimas. Estoy esperando que tomes cartas en el asunto, señor acosador”.

1 of 1 TAMAÑOOO - 2025-08-22T153711.462.jpg

Publicidad

Horas después de ese cruce de mensajes, en la noche del miércoles, habitantes del sector reportaron detonaciones y poco después se conoció que el cuerpo de Dubian había quedado tendido en una calle. A su lado, un panfleto firmado de manera anónima pretendía justificar lo sucedido.

Puedes leer: Joven que cumplió cita pactada por Facebook y perdió la vida habría ido acompañada

La reacción de la mujer tras el hecho

Una vez confirmada la muerte de Dubian, la publicación de la mujer desapareció de Facebook. Según portales informativos de la zona, ella habría decidido eliminarla después de conocerse el desenlace, aunque ya era de conocimiento público que lo había señalado con nombre y foto.

Las autoridades del sur de Bolívar no descartan la participación de estructuras al margen de la ley en este hecho, pues la modalidad con la que ocurrió coincide con acciones que estos grupos han realizado en otras ocasiones.

Por ahora, se adelantan investigaciones para esclarecer si la denuncia en redes sociales tuvo relación directa con la muerte de Dubian Márquez Villa o si fue utilizada como pretexto por actores ilegales para ejecutar el ataque.

Puedes ver: Le robaron el carro y lo encontró a la venta en el Marketplace de Facebook