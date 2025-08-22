En vivo
La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Mujer denunció a joven por Facebook por acoso y después fue hallado sin vida

Mujer denunció a joven por Facebook por acoso y después fue hallado sin vida

En Santa Rosa del Sur, un joven apareció sin vida horas después de que una mujer lo denunciara en Facebook; antes del hecho, él le pidió que quitara la publicación.

