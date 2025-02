VIDEO: Amparo Grisales sufre desmayo en Yo Me Llamo tras lanzar crítica sin filtros

El más reciente episodio de Yo Me Llamo dejó a la audiencia boquiabierta cuando Amparo Grisales, la reconocida actriz y jurado del concurso , protagonizó un tenso momento con una de las participantes.

En medio de su evidente inconformidad con el nivel de los imitadores , la 'diva de Colombia' simuló un desmayo sobre su compañero jurado, Rey Ruiz, generando sorpresa tanto en el set como en redes sociales.

La escena se desató cuando la imitadora de Thalía subió al escenario con la esperanza d e impresionar al jurado. Sin embargo, su presentación no logró convencer a Grisales , quien no dudó en expresar su descontento.

“Es divina, pero no se me parece a Thalía. La voz no se parece. Hoy todos vinieron estridentes”, comentó con gesto de desaprobación.

Lejos de tomarlo con indiferencia , la participante intentó defenderse asegurando que estaban allí para aprender, pero la respuesta de Amparo fue tajante: “¿Tú crees que vas a avanzar?”.

Su tono y actitud desataron la intervención de Rey Ruiz , quien intentó suavizar el momento comentando: “Viniste hoy con la cuchilla afilada”, a lo que la actriz respondió, sin perder su firmeza: “¡Cállate!”.

La tensión llegó a su punto máximo cuando, e n un giro inesperado, Grisales se dejó caer sobre su compañero simulando un desmayo . Melina Ramírez, sorprendida, exclamó: “¡Se desmayó Amparo!”. Aunque rápidamente se aclaró que solo se trataba de una broma, la escena generó inquietud entre los espectadores, quienes se preguntaban si su frustración era genuina.

César Escola, por su parte, intentó aportar un comentario más conciliador al destacar que la presentación de la imitadora de Thalía tenía aspectos positivos a rescatar. Sin embargo, la crítica de Amparo fue contundente hasta el final:

“La clase era sacar la voz de gatita de Thalía y no la noté por ningún lado. Noté un león rugiendo. Este es el primer ciclo en la escuela, ¿por qué hay unos que no cumplen los retos y hacen lo que quieren? Eso me molesta porque uno lo que quiere es que se conviertan en el doble perfecto”.

La polémica escena dejó en evidencia la exigencia de la jurado y abrió el debate entre los seguidores del programa sobre si su actitud fue excesiva o necesaria para motivar a los participantes.

Mientras tanto, la competencia avanza y los imitadores deberán esforzarse aún más si quieren conquistar al exigente jurado y seguir en la contienda por convertirse en el doble perfecto.

