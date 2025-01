Amparo Grisales relató su maravilloso encuentro con con Donald Trump: "Se quedó mirándome"

Amparo Grisales , una de las actrices más icónicas de Colombia y jurado inamovible del reality Yo me llamo , compartió una historia que dejó a más de uno sorprendido: su encuentro con Donald Trump hace tres décadas.

En una entrevista con El Tiempo, la manizaleña relató la experiencia que vivió en Nueva York cuando el magnate, quien en ese entonces aún no incursionaba en la política , se cruzó en su camino.

Según Grisales, el episodio ocurrió durante una sesión de fotos en el prestigioso Hotel Plaza, donde le permitieron realizar la producción fotográfica entre la una y las cinco de la mañana.

"Era tarde en la noche, yo posaba con una faldita corta y, de repente, Trump bajó de una fiesta y se quedó mirándome un rato", reveló.

Publicidad

En aquel momento, Trump era conocido principalmente por ser un empresario y presentador del programa The Apprentice, donde su icónica frase "You're fired!" se hizo mundialmente famosa.

No obstante, Grisales aseguró que su interacción con él no pasó de un cruce de miradas y que nunca ha sido una mujer que se deje seducir por el poder o el dinero. "Nunca me he ido con alguien por esos motivos", afirmó con determinación.

Publicidad

Cuando la periodista María Isabel Rueda le preguntó si hubiese aceptado a Trump en caso de que él se hubiera acercado con otras intenciones, la actriz respondió sin titubear: "Me pareció un poco prepotente".

Con esto, dejó claro que la personalidad del exmandatario estadounidense no encajaba con lo que ella busca en un hombre.

En la misma entrevista, Grisales también habló sobre su vida sentimental y reveló detalles sobre su actual pareja, un empresario de 62 años con quien mantiene una relación estable. Recordó con entusiasmo que lo conoció en una fiesta de fin de año en Uruguay, donde quedó impactada con su porte y cabellera canosa.

"Se me acercó y me dijo en portugués: 'Você gostaria de se casar comigo?', y me dio una caipiriña. Quedé flechada", relató con humor.

Publicidad

Este episodio de su vida reafirma el carisma y la fascinación que Amparo Grisales ha despertado a lo largo de los años, no solo en Colombia, sino también en otros países .

Su belleza y fuerte personalidad han sido motivo de admiración , e incluso de encuentros anecdóticos con figuras de talla mundial, como Donald Trump. Aunque aquel cruce de miradas quedó en el pasado, su historia sigue cautivando a quienes la escuchan.

Publicidad

Mira también: Amparo Grisales revela que carga en su bolso