Amparo Grisales arremetió sin filtros contra canción de Yeison Jiménez; no se guardó nada

Amparo Grisales, actriz y modelo colombiana reconocida por su extensa trayectoria en la industria del entretenimiento, volvió a dar de qué hablar en el programa Yo me llamo.

Con más de cinco décadas en los escenarios y una carrera que la ha llevado a destacarse en producciones como 'La mala hierba', 'Los pecados de Inés de Hinojosa' y 'Bolívar soy yo', Grisales también ha ganado notoriedad como jurado en el popular reality de Yo Me Llamo.

Durante el episodio del pasado 20 de enero, Grisales no escatimó en expresar su opinión sobre la interpretación de un imitador de Yeison Jiménez, quien interpretó el tema MLP.

La canción incluye frases como: “Dicen que es suerte, pero no saben toda la que me he comido. Algunos dicen que yo soy un presumido, yo los entiendo y sé que hay muchos ofendidos y me vale madre”. Sin embargo, el verso que desató la crítica de Grisales fue: “¿De dónde es que sale tanto malparid*?”.

Tras la presentación, Amparo no dudó en calificar la letra como “maluca”, dejando claro que su opinión no iba dirigida al imitador, sino al propio autor de la canción, Yeison Jiménez. Su expresión facial también dejó en evidencia el desagrado que le produjo el tema.

Este comentario reavivó el debate entre los televidentes y usuarios de redes sociales, quienes especulan sobre la relación entre Grisales y Jiménez.

Cabe recordar que cuando el cantante formó parte del jurado de Yo me llamo, no siempre estuvieron de acuerdo en sus evaluaciones de los imitadores, lo que en varias ocasiones generó tensión entre ambos.

En redes sociales, algunos internautas han manifestado que podría existir un roce entre ellos , mientras que otros defienden la opinión de Amparo , argumentando que su rol como jurado la habilita para expresar sus puntos de vista sobre cualquier aspecto de una presentación.

“Ella siempre ha sido así de franca, por eso la amamos o la odiamos”, comentó un usuario.

Por otro lado, la letra de MLP parece reflejar las experiencias personales de Yeison Jiménez , quien ha hablado abiertamente sobre las dificultades que enfrentó para alcanzar el éxito en su carrera.

Sin embargo, la temática y el lenguaje utilizado en la canción no fueron del agrado de Grisales , generando una discusión que trasciende el programa y que pone nuevamente en el foco la personalidad franca y crítica de la icónica actriz.

Aunque el incidente quedó como un momento más del programa, ha servido para reavivar el interés de la audiencia sobre la dinámica entre los famosos. Mientras tanto, Amparo Grisales sigue fiel a su estilo: directa, polémica y sin filtros.

