Amparo Grisales hizo candente confesión relacionada con Jhon Alex Castaño en Yo Me Llamo

Durante la transmisión del programa Yo me Llamo, el parecido físico de un participante con Jhon Alex Castaño , conocido como 'El Rey del Chupe', ha generado grandes expectativas entre los jurados.

Sin embargo, su presentación dividió opiniones entre César Escola y Amparo Grisales, quienes evaluaron su desempeño con diferentes perspectivas. Mientras Escola considera que al participante le faltan algunos "quiebres" característicos en la interpretación, Grisales encontró en él un detalle que la conquistó por completo.

¿Jhon Alex Castaño le hizo un homenaje a Amparo Grisales?

Un significativo cambio en la evaluación del participante llegó cuando César 'El Maestro' Escola notó un detalle sorprendente: el participante replicó el icónico tatuaje en forma de beso que Jhon Alex Castaño tiene en el cuello . Este tatuaje tiene una historia especial, ya que, según reveló Amparo Grisales , fue un homenaje a ella.

"Él estuvo acá, me mostró, y son mis labios. El original se lo hizo tatuar con una foto de un disco mío donde están mis labios pintados ", explicó la jurado. Visiblemente emocionada, Grisales agregó: "Por ese solo detalle, te voy a dar un sí".

La actuación del doble generó tanto críticas constructivas como elogios. Escola hizo hincapié en que, a pesar del parecido físico y el esfuerzo en replicar los gestos del cantante original, aún necesita trabajar en los detalles vocales y de interpretación para alcanzar el nivel de Jhon Alex Castaño.

Por otro lado, Amparo Grisales destacó el nivel de compromiso del participante al replicar no solo la apariencia, sino también los gestos y elementos simbólicos del artista.

El homenaje tatuado en el cuello del participante no solo cautivó a Amparo Grisales, sino que también emocionó al público, quienes aplaudieron su dedicación y la conexión emocional que logra transmitir .

Este gesto demostró que, más allá de la técnica vocal, el carisma y los detalles significativos pueden marcar una gran diferencia en el escenario de Yo Me Llamo.

¿Por qué Jhon Alex Castaño se tatuó los labios de Amparo Grisales?

Hace algunos años se volvió viral un video subido por el también cantante de música popular Pipe Bueno, en donde se refiere al tatuaje que tiene Jhon Álex Castaño en el cuello.

Durante una charla llena de humor, Jhon Álex Castaño reveló el origen de uno de sus tatuajes más comentados. En medio de risas, Pipe Bueno aprovechó para preguntarle por el peculiar diseño.

"Ese tatuaje, papi, de ese pico… Siempre me he preguntado de quién será esa boca tan espectacular. Eso tuvo que haber sido una boca muy inolvidable. Cuéntame, señor, porque para uno tatuársela” , dijo Pipe.

Ante la curiosidad de Pipe y los ocupantes del vehículo donde se movilizaban, Jhon Álex no dudó en responder con sinceridad. “Usted realmente sabe de quién son esos labios. Esos labios son los de Amparito Grisales . Eso no puedo negarlo y me han dado palo, pero pues bueno” , confesó entre risas, haciendo alusión a la reconocida actriz y jurado de Yo Me Llamo Amparo Grisales.

